Od páteční půlnoci ti, co pracují v rakouském a německém příhraničí, resp. v pásmu, které ministr vnitra Jan Hamáček rozšířil během pátku na 100 km vzdušnou čarou od hranic, můžou hranice na jihu Čech překračovat jen v Dolním Dvořišti a ve Strážném, popřípadě v Českých Velenicích a od 5 do 23 hodin v Nové Bystřici. Jinde je to zakázáno a přes hlídky na hranicích nikdo neprojede.

"Navrhovali jsme, aby otevřeli Guglwald, protože je napůl cesty, ale dostalo se nám odpovědi, která není úplně oficiální, že se nic zatím měnit nebude a ve středu se uvidí, co bude dál," řekl Jiří Hůlka. "Moc bychom si přáli, aby pendlery pouštěli i přes zavřené přechody, aby nemuseli jezdit dvě hodiny tam a dvě hodiny zpátky."

Psal krumlovskému senátorovi i poslanci jménem města. "Ale je to problém celého Lipenska, lidem to výrazně komplikuje život."

Od páteční půlnoci se pendleři musí na otevřených přechodech prokazovat písemným potvrzením od zaměstnavatele, že v cizině opravdu pracují. "A vozte ho opravdu sebou, je to důležité, bez něho vás pouštět nebudeme," upozornil přímo v Dolním Dvořišti dvojici žen, která se vracela v jednu hodinu ráno z Rakouska domů, během kontroly policista.