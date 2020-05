Informace řekl Strakonickému deníku ředitel školy Rudolf Prušák. "Jsou zde prakticky všichni žáci, kterých se týkají přijímací zkoušky. Je to obrovská účast, ani jsme ji nečekali," dodal. Důvodem podle něj a jeho kolegy Zdeňka Kracíka jsou dvě skutečnosti. "Jednak samotná příprava na přijímačky a za druhé skutečnost, že se jim už stýskalo po kamarádech," uvedl Zdeněk Gracík. Podle něj navíc mělo zavření škol jedno velké plus. "Děti, učitelé i rodiče se podstatně zlepšili v informatice."

Poděkování ale podle Rudolfa Prušáka zaslouží kantoři, kteří přišli učit. "Od žádného jsem neslyšel, že nemůže nebo se mu nechce. Přitom řada z nich je v rizikových skupinách. Moc jím chci přes stránky Strakonického deníku poděkovat," uvedl Rudolf Prušák.

Žáci se učí po skupinách od 13 do 15 dětí a chodit do školy budou od pondělí do čtvrtka na dvouhodinové bloky. V pondělí a ve středu budou mít český jazyk, v úterý a ve čtvrtek matematiku. Podle dohody mezi nimi a učitelem nemusejí mít při výuce na obličeji roušky či ochranné štíty. Přesto panují přísná opatření a pořízení fotografií z výuky českého jazyka zajistil díky možnosti výměny učitele v hodině zástupce ředitele pro druhý stupeň Tomáš Novotný.