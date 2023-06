Na noc kostelů 2. června se mohli lidé podívat do útrob kostelů po celé republice. Stranou nezůstala ani sv. Anna u Kraselova. Tam se zajel podívat Jan Malířský ze Strakonic.

Sv. Anna u Kraselova. | Foto: Jan Malířský

„Navštívili jsme s rodinou kostel Svaté Anny u Kraselova. Kostel zasvěcený sv. Anně nechal na kopci Na Chloumku vystavět roku 1682 Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, syn rytíře Jindřich Dlouhoveského. Po dostavení do něj nechal přenést sochu sv. Anny z kostela sv. Apolináře v Praze,“ poodhalil historii kostela Jan Malířský.

Ke kostelu se váže zajímavá pověst o zvonu, který prý měl tak krásný a líbezný hlas, který si zdejší lid tak oblíbil, že večer, když zaznělo klekání, vycházeli z domu ven k modlitbě. Jednou zde sloužil mši biskup z Prahy a hlasem zvonu byl tak nadšen, že si jej vyžádal darem, Zvon byl odvezen do Prahy a věž kostela oněměla, ale co se nestalo, večer, když lidé seděli doma, se náhle oplakávaný zvon ozval. To již přijížděl posel z Prahy, že se jim cestou zvon ztratil. Potom biskup uznal vůli Boží a zvon již zůstal ve svém domově.

V roce 2010 byla provedena generální oprava obytné části kostela, která byla v roce 2011 biskupem Pavlem Posádem posvěcena a pojmenována jako Dům svatého Jáchyma.

Areál barokního kostela slouží mnoha akcím - například se zde konají Pastýřské Vánoce.

S historií kostela přítomné velice obsáhle seznámila Mgr. Blanka Madová.