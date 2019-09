Nízkoprahové služby pomáhají dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci – v rodině, ve škole, s problémy v dospívání. Nízkoprahové kluby nejsou jen pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale jsou otevřeny všem dětem.

Nízkoprahový klub Station 17 v Blatné je určen dětem, mládeži a mladým dospělým od 12 let do 26 let z Blatné a okolí. Služby jsou anonymní a zdarma. „Když nás někdo chce navštívit, nemusí se objednávat, platit, prokazovat svojí totožnost, ani plnit nějakou docházku. Běžná praxe je oslovování se křestními jmény nebo přezdívkami,“ říká k pravidlům pro klienty vedoucí Station 17 PREVENT Miloš Kolman.

Letošního ročníku Týdne nízkoprahových klubů se zúčastní rekordních 112 zařízení z celého Česka