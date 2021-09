„Je to pro mne začátek nového života, i když jsem to tak úplně neplánovala,“ řekla v rozhovoru pro Strakonický deník.

V první řadě přijměte gratulaci. Není žádným tajemstvím, že jste ve svém bývalém působišti v Lidické byla spokojená. Proč jste se tedy přihlásila do výběrového řízení na ředitelku MěÚSS?

Děkuji moc. Hodně jsem toto rozhodnutí zvažovala, protože jsem pracovala šest let na Lidické. Je to moje srdeční záležitost. Pracuje se mi tam moc dobře a mám ráda celý kolektiv. Ale panu starostovi jsem přislíbila, že od 1. srpna vezmu dočasně řízení MěÚSS. Když jsem si ale tady na tom místě vyzkoušela nějaké věci, začala jsem tuto možnou změnu brát jako výzvu a přihlásila se do výběrového řízení.

Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoLenka Kratochvílová

Oblíbená literatura: Detektivka (norský autor Jo Nesbø).

Oblíbená barva: Červená.

Motto: Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se chovali oni k vám.

Jak odpočívá: Sportem (plavání, lyže, in-line brusle, turistika…).

Oblíbený televizní pořad: Detektivky, romantika.

Nyní bývalá ředitelka byla podle vyjádření starosty Břetislava Hrdličky odvolána kvůli nefungujícím vztahům a komunikaci mezi vedením MěÚSS a pracovníky na Jezárkách. Zakládala se tato informace na pravdě?

Bohužel ano. Vázla tady komunikace hodně měsíců. A možná i let. Bylo hodně složité komunikovat s paní ředitelkou jak na úrovni vedoucích jednotlivých zařízení, tak i nižšího personálu.

To už je ale minulost. S čím do nového místa jdete? Jaké máte plány? Co chcete změnit, co zachovat?

Určitě je nutné celou situaci stabilizovat. Právě tady, na Rybniční, byly problémy s nedostatkem a fluktuací personálu. Takže jsme s vedoucí domova Janou Nevařilovou spolu několikrát na toto téma hovořily. Že je nutné věnovat se zaměstnancům, kteří sem nastoupí. Nejvíce se nám stávalo, že ti odcházeli v prvních třech měsících, tedy ještě ve zkušební době.

Péče o lidi, kteří už jsou na konci života, není vůbec jednoduchá. Když se k tomu připočte špatná nálada na pracovišti, jde přímo o likvidační kombinaci.

Přesně tak. Protože stálí zaměstnanci, kteří neustále zaučovali ty nové, nebyli spokojeni s úrovní komunikace, odrazilo se to právě na práci i přístupu nově nastupujících.

Vy jste zažila minulé období a nyní jdete na pozici, kde budete muset tuto krizovou etapu napravit. Jak to chcete udělat? Jak chcete probudit důvěru?

Pevně věřím, že už jsem ji probudila. Velkou výhodu je, že všechny zaměstnance dobře znám, se všemi vedoucími jsme se dnes a denně potkávali a řešili aktuální situace. Mám pocit, že si všichni i poměrně dobře rozumíme.

Cítila jste od nich nějakou skrytou podporu, že by vás tu jako novou šéfku chtěli?

Víceméně ano. Přihlásila jsem do výběrového řízení, protože všichni do mne „hučeli“, abych do toho šla.

V létě vás potkala velmi tragická událost. Může tedy nové místo znamenat i nový životní začátek? Tlustou čáru za minulostí?

Asi bych to tak nazvala.

O tom, že budete ředitelkou MěÚSS, jste se dozvěděla až ve středu 15. září večer po jednání rady. Byla jste do té doby nervózní? Vyjde to, nevyjde… A když ne, zůstanu na Lidické…

Zpočátku to tak bylo. Ale potěšilo mne, že když už jsem se přihlásila, tak že jsem uspěla.

Jak jste se o svém úspěchu dozvěděla?

Večer mi začaly chodit blahopřejné SMSky. Ale přiznám se, že po vašem telefonátu před pátou odpoledne, zda znám verdikt rady, jsem začala být trošku nervózní. Tak trochu jste mi nasadil brouka do hlavy (smích).

Víte o tom, že si rada města nechala na vás a vaši konkurentku z Blatné vypracovat psychologický posudek, aby měla co nejvíce podkladů pro své rozhodnutí?

Ano. Měla jsem test od psychologa. A protože to je i grafolog, musela jsem napsat také půlstránkový text.

Můžete říci, co v testu bylo?

Byl zaměřený na charakterové vlastnosti a fakt nebylo jednoduché na otázky odpovědět.

Jak jsme výše zmínili, tato změna přišla v době tragické události. Není třeba za vaším rozhodnutím i snaha čelit osudu právě takto? Nebyla třeba v testu otázka, jestli jste bojovnice?

Vždycky jsem byla bojovnice a nikdy se nevzdávám. Ani teď ne.

Jste nyní na místě, které bylo vzhledem k událostem velmi sledované. A jistě nějakou dobu bude. Především zaměstnanci. Takže vás čeká obrovská fyzická i duševní zátěž. Jste na ni připravená?

Ano, jsem. Než jsem se přihlásila do výběrového řízení, tak jsem vše vzhledem k situaci, kterou doma mám, probírala s dětmi. Aby si i ony uvědomily, že to nebude jednoduché. Stejně tak s rodiči, kteří mi velmi pomáhají a pomáhat budou. Bez jejich podpory by to nešlo. Moc všem touto cestou děkuji.

Už se ví, kdo po vás povede Lidickou?

Tak to je zatím trošku oříšek. Musí to být člověk, který má srdce na pravém místě, zároveň umí stanovit hranice a sám je dodržovat.

Když jste byla ještě vedoucí na Lidické, předcházela vás pověst člověka, který říká své názory velmi nahlas a stojí si za „svou Lidickou.“ Nyní ale máte na starosti i další zařízení MěÚSS. A budete hlavně v užším kontaktu s vedením města. Změníte nějak svůj přístup? A nebo budete stejně nekompromisní.

Určitě se budu snažit úplně stejně, jako jsem se snažila na Lidické. Budu prosazovat zájmy všech zařízení. Slušně, ale stejně.

Krize, kterou musela radnice v létě řešit, je lekcí především pro ni. Starosta Břetislav Hrdlička v rozhovoru pro Strakonický deník přiznal, že vedení města bylo až moc laxní. Věříte, že se nyní bude o dění v MěÚSS zajímat více?

Myslím si, že i pro radnici tohle představuje určitý impuls. Už v době, kdy jsem byla pověřena řízením, jsem zaregistrovala ze strany města obrovskou podporu a snahu pomoci.

Ve čtvrtek 16. září ráno jste měla schůzku se starostou, na kterou jste šla s vědomím toho, že jste vítězkou výběrového řízení. Jak schůzka probíhala a co jste si řekli?

Schůzka byla krátká, pan starosta mne uvítal, popřál mi hodně úspěchů, předal mi jmenování a aktovku jako dárek.

Takže už máte vše potřebné. I ředitelskou aktovku.

Ano, to je pravda. Takže teď už jsem asi opravdu ředitelka (smích).´