Nová tvář mezi strakonickými bezdomovci se začala objevovat v polovině prosince 2020 a strážníci se s mužem (58) z Opavska záhy seznámili. Poprvé to bylo 14. prosince, kdy v osm hodin večer volali z jednoho hotelu, že host, který tu byl ubytován, se stále vrací a dožaduje se hlídky městské policie.

Automobil Městské policie Strakonice. | Foto: MP

Prý je to ve veřejném zájmu. Setkání bylo podivné, nicméně muž se choval slušně a poté, co dostal odpovědi na své otázky, v klidu odešel. Druhý den dopoledne telefonovali z hotelu opět. Muž se povaloval po zemi poblíž. Sešly se u něj obě hlídky – městské i státní policie. Dozvěděly se, že muž ztratil peníze i doklady a potřebuje se dostat do psychiatrické léčebny, kde má domluvený pobyt. Vzala si to na starosti státní policie.