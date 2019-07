Jak uvedl Jiří Beran, ředitel českobudějovické krajské pobočky, je to o osm uchazečů méně než na konci předchozího měsíce a o 355 nezaměstnaných méně než ve stejnou dobu roku 2018.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věkové skupině od 15 do 64 let se tak dle jeho slov na Budějovicku nezměnil a i v červnu setrval na hodnotě 1,6 procenta. Jedná se o nejnižší červnovou hodnotu podílu nezaměstnaných od roku 2005. Co se týče nezaměstnanosti v kraji, ta v červnu klesla o 0,1 procentního bodu na hodnotu 1,7 procenta.

V průběhu června se do evidence Úřadu práce v Českých Budějovicích přišlo zaregistrovat celkem 559 lidí. "To je o třicet dva osob více, než jak tomu bylo v červnu loňského roku," dodal Jiří Beran s tím, že v porovnání s předchozím měsícem to bylo o šest nově evidovaných uchazečů více. Naproti tomu z evidence odešlo celkem 567 uchazečů, z nichž 52,7 procent nastoupilo do práce.

Ke konci června se meziměsíčně nezměnil ani počet evidovaných absolventů a mladistvých v okrese České Budějovice. Celkem jich bylo v evidenci českobudějovického úřadu práce 101.

Ke konci června bylo v evidenci Kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích celkem 4 956 volných pracovních míst, což bylo o 110 míst méně než v květnu. V průběhu června zaměstnavatelé nahlásili 732 nových volných pracovních pozic. Z hlediska poptávky byl v okrese České Budějovice největší zájem o řidiče nákladních aut, převážně mezinárodní kamionové dopravy (741 evidovaných volných míst), montážní dělníky (632), dělníky v elektronice (249), kuchaře/kuchařky (190), zedníky (149), automechaniky (137), číšníky/servírky (94), seřizovače a pracovníky obsluhy obráběcích strojů (85), malíře/lakýrníky (83), pracovníky bezpečnostních služeb (82), stavební dělníky (73), strojírenské dělníky (68), skladové pracovníky (60), prodavače (59) a uklízečky (59).

Podíl nezaměstnaných v červnu meziměsíčně poklesl v okresech Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Strakonice. Ve všech ostatních okresech kraje se podíl nezaměstnaných meziměsíčně nezměnil. Nejvýznamnější pokles byl zaznamenán v okrese Český Krumlov, a to o 0,2 procentního bodu. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český Krumlov – 2,4 procenta. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl evidován v okrese Jindřichův Hradec - 1,1 procenta.