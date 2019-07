Úmrtí psů na přehřátí v autě řeší odbor ochrany životního prostředí magistrátu každé léto.

Zavření ve voze Podle mluvčí strážníků Věry Školkové dostali od 1. června do středy čtyři oznámení na psy v autě. Zasahovat ale nemuseli, vše bylo v pořádku. Ve správním řízení uložil odbor ochrany životního prostředí zatím nejvyšší pokutu za ponechání psa ve vozidle ve výši deseti tisíc korun.

Vedoucí odboru Svatopluk Mika k tomu uvádí: „Lidé jsou zcela nepoučitelní a neuvědomují si základní věci. Když nechají psa v zaparkovaném autě, je to stejné, jako by jej dali do sauny, ovšem bez možnosti úniku. Teplota ve vozidle se totiž během krátké chvíle vyšplhá na šedesát až sedmdesát stupňů,“ kroutí hlavou nad některými majiteli.

„Pes se potí téměř výhradně pouze na tlapách a ochlazuje se dýcháním. V au-tě potřebuje spíše průvan a přikrytí těla mokrým ručníkem. Rozhodně mu nestačí jen pootevřené okénko a miska s vodou. I když je vozidlo vychlazené klimatizací, velmi brzy se zahřeje, pes trpí, zkolabuje a může i zemřít,“ konstatuje vedoucí odboru Svatopluk Mika a vzpomíná na otřesný případ z minulosti, kdy majitel nechal v autě své dva psy tři hodiny.

„Jeden pes tenkrát zemřel a druhého před jistou smrtí zachránil mladík, který vyrazil okénko a psa vyprostil. Ztrátu svého čtyřnohého přítele pak jeho pán při sepisování protokolu oplakal,“ popisuje neradostnou událost Svatopluk Mika a upozorňuje, že hranice postihu je až půl milionu korun.