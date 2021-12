V paměti mi ale utkvěl především v jeden únorový večer v roce 2009, kdy ve strakonickém kulturním domě převzal ocenění nejlepšího sportovce Strakonicka za rok 2008. Tu radost, kterou z ocenění měl, nešlo zahrát nebo předstírat. „To bych nikdy netušil, vždyť je tady u nás tolik skvělých sportovců,“ neskrýval své dojetí.

Od této události uběhlo téměř 13 let. Jak to máš s oceněním dnes? Stále ho vnímáš stejně?

Jistě, na tom se nedá nic změnit. Být nejlepším sportovcem okresu se může na první pohled zdát jako nějaká cena útěchy, ale opak je pravdou. Být nejlepší mezi tolika sportovci byl nejen tehdy obrovský zážitek. Pohár, který jsem dostal, mám mezi svými dalšími trofejemi. A když se na něj podívám, vždy si na ty okamžiky vzpomenu. Sice jsem zvedal metráky, ale tehdy jsem fakt byl naměkko.

Sport tě provází celý život. Kdybys měl vybrat to nejdůležitější, co pro tebe v životě znamenal, co bys na první dobrou řekl?

To není tak jednoduché, jak to v první chvíli vypadá. Jistě neobjevím Ameriku, když řeknu, že vůli, protože bez té by nikdo nic nedokázal. Ale také jistotu, že vše lze zvládnout, vybojovat a i když třeba dnes prohraješ, tak zítra už budeš vítěz.

Už nějakou dobu podnikáš. Se svojí ženou Blankou máš ve Vodňanech svoji kavárnu, posilovnu a vyučuješ také bojová umění. Jak bys nazval tuto etapu svého života?

Jednoznačně jako splněný sen. Sen, který bych bez své Blanky a mnoha kamarádů, kteří nás podporují a fandí nám, zvládl jen těžko. Pořád sportuji a to, co umím, předávám dalším. Když se tak ohlédnu zpátky, co víc bych si mohl přát.

Pokud situace dovolí, uskuteční se 17. února 2022 ve strakonickém kulturním domě vyhlašovaní sportovců okresu Strakonice za rok 2021. Mediálním partnerem je Strakonický deník. Uděláš si čas a přijedeš jako host?

Určitě. Tohle pozvání je pro mne stejná čest jako v roce 2009. Díky moc.

Tomáš Veselý