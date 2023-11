Učitelé i nepedagogičtí pracovníci Základní školy v Bavorově chtějí v pondělí 27. listopadu stávkovat. „Nesouhlasíme s plány ministerstva školství a jeho škrty,“ uvedla ředitelka školy Jana Sedláčková. Z 39 zaměstnanců školy je ochotno v pondělí stávkovat 35.

Stávka učitelů. | Foto: Deník/Petr Škotko

Na úvod rozhovoru jste řekla, že nesouhlasíte s plány ministerstva školství a jeho škrty. Co konkrétně?

Ono toho je víc, ale například se snížením tzv. PHMaxu, konkrétně počtu hodin. Pokud nedojde k dohodě mezi ministerstvem a odbory, budeme muset sloučit některé předměty.

Můžete říci které?

Jde o první třídu. U nás máme 27 prvňáčků, dva učitele a jednoho asistenta, který se stará o diabetika. Máme ve třídě zavedenou tzv. tandemovou výuku. To znamená, že děti jsou sice v jedné třídě, ale věnují se jim dva učitelé. To by skončilo.

A je možné uvést konkrétní čísla?

Jistě. Už nyní víme, že bychom přišli o 0,7 úvazku. Tedy skoro o jednoho učitele. Ono to vypadá jako málo, ale opak je pravdou. Kdo učí, tak ví, jaký je nedostatek učitelů. Jsem v kontaktu s mnoha kolegy z různých škol. Hodně z nich netají svoje obavy, že jim skončí celé hodiny, protože přijdou o dělené předměty. Jsou to cizí jazyky, odborné předměty, laboratoře a podobně.

Vás se ale týkají pouze již zmínění prvňáčci.

Ano, i ne. Loni jsme měli právě dělené hodiny informatiky, fyziky a dílen. Letos ne, protože nebylo tolik dětí. Ale až zase přijdou silné ročníky, moc by se nám dělení hodilo. Pokud to dopadne špatně, můžeme si nechat zajít chuť.

Bavíme se o stávce školy, ale jde také o rodiče. Ozvali se vám někteří ohledně stávky? Ne každý rodič si může zajistit volno nebo hlídání?

Ozvala se jedna maminka, zda jí vystavíme potvrzení do práce. Podle České správy sociálního zabezpečení, kde jsem se informoval, to není naše povinnost, protože jde o předvídanou akci, na kterou škola včas upozornila.

Lepší by bylo, kdy ke stávce nedošlo. Pokud k tomu dojde, máte páky na to včas rodiče informovat?

Ano, máme. To není žádný problém a rádi bychom to udělali.