S komedií o dvou pošetilcích, kteří nechtěli ukončit nesmyslnou válku, dokud se do hry nevložily dvě mladé, krásné a hlavně svobodné dívky, přijel do Cehnic Divadelní soubor Čelakovský Strakonice.

Autorem komedie, která diváky zavedla do malé italské vesničky 18. století, je Miroslav Horníček.



Na jevišti se představili: Jan Tříska, Pavla Maradová, Terezka Nikodemová, Roman Chytil, Petr Záleský.



Na představení se přišlo do kulturního domu podívat 55 lidí.



Klára Alešová