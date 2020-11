Trend z uplynulého týdne se na jihu Čech potvrdil. Situace v souvislosti s šířením pandemie koronaviru se podle jihočeského hejtmana Martina Kuby pomalu začíná zlepšovat. Původní katastrofický scénář, se kterým bylo třeba počítat, aby nemocnice byly na extrémní nápor pacientů včas připraveny, podle hejtmana už nehrozí. Maximální obezřetnost je ale stále na místě.

„Počty hospitalizovaných pacientů mohou pořád vykazovat značnou setrvačnost v závislosti na předchozích vysokých počtech nových případů nákazy. Může ještě dojít k tzv. “doběhu” těžších případů, takže počet pacientů na ARO + JIP nám může ještě narůstat a také déle přetrvávat i při celkovém poklesu hospitalizací. To bychom měli proti ostatním krajům zvládat lépe díky spolupráci našich nemocnic. Důležité pro další dny také bude, abychom zvládli situaci v domovech pro seniory. Právě v nich je víc než 300 seniorů C+, kteří nepotřebují hospitalizaci. Je ale důležité, aby se jejich stav nezhoršoval. Abychom udrželi v domovech všechna hygienická opatření, oddělovali důrazně C+ a C- zóny a maximálně pomáhali pracovníkům v jejich náročné práci,“ hejtman Jihočeského kraje tímto zároveň vyjádřil velký dík všem zdravotníkům i sociálním pracovníkům.

Ti stále ještě nemají to nejhorší za sebou. Pokud bude kulminace pozvolná, zatížení zdravotníků bude dlouhodobé, a navíc pořád budou výpadky personálu kvůli karanténě nebo izolaci. To samé platí v domovech pro seniory. „Takže, buďme v optimismu opatrní, držme si všichni palce a chovejme se odpovědně. Odpovědnost i ohleduplnost se bude muset v tomto směru stát na delší dobu součástí našich dnů,“ uzavírá hejtman.

Aktuální vývoj situace můžete porovnat v následujících dvou grafech:

„V grafu jsme tentokrát vymazali původní exponenciální trendy, protože už opravdu dva týdny probíhá postupné oploštění křivek a ten původní tzv. „katastrofický“ trend byl opuštěn.

Zdroj: KÚ JČ

V minulém týdnu se počty hospitalizovaných pacientů pohybovaly dokonce pod zelenou přímkou a přibližovaly se ke světle modré, která by znamenala, že se vyhneme naplnění kapacit nemocnic, a kterou jsme proto nazvali jako variantu „ÚNIK“. Stejně se chovaly počty pacientů na ARO a JIP, které se pohybovaly mezi růžovou a hnědou křivkou. V grafu jsme proto ponechali už jen tyto uvedené trendy. Zároveň je zde dobře vidět, jak se počet hospitalizovaných pacientů v původním exponenciálním trendu za čtyři týdny (od 27.9. – 25.10.2010) zvýšil 10x z 45 na 443 hospitalizovaných pacientů. Za poslední dva týdny už to ale bylo jen 1,5x tzn. ze 443 na 612 hospitalizovaných.

Zdroj: KÚ JČ

V minulém týdnu jsme dokonce po dlouhé době zaznamenali dvoudenní pokles (ČT a PÁ). Počty těžkých případů na ARO a JIP se už tři týdny nezvyšují v původním exponenciálním trendu. Za poslední dva týdny se pohybují v rozmezí cca 50-70 pacientů,“ vysvětluje aktuální vývoj hospitalizací v krajských nemocnicích hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.