Třicet osm závad, ať už rozbitých věcí nebo nepořádku, řešili strážníci městské policie v listopadu.

Listopadový nepořádek ve Strakonicích. | Foto: Městská policie Strakonice

I když se to opakuje měsíc co měsíc, stále nad tím člověk žasne a kroutí hlavou, co dokáží spoluobčané napáchat a přidělat tak práci jiným. „V Heydukově ulici byl například k dispozici růžový polštářek se zátiším plechovek, na Písecké zase velmi pestrý second hand obuvi, mezi níž se vyjímal malinkatý růžový plyšáček. Nebo by byl býval zájem o zánovní kufřík v Mírové ulici?“ komentuje situaci tisková mluvčí MP Strakonice Jaroslava Krejčová.

Odpad, odpadky, odhozené věci doplnily rozbitá dopravní zrcadla či vyvrácené dopravní značky.

Na přehlídku nepořádku se podívejte v připojené fotogalerii.