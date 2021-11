„Na mysli mám především akce, na kterých máme vystupovat,“ vysvětlila ředitelka. Rozhodnutí své kolegyně respektuje. „Sama se doma dvakrát týdně testuje a ve škole nosí roušku. Když musí kvůli výslovnosti roušku sundat, sedí u katedry s plexisklem,“ dodala Dana Šatrová. Přesto prý ale sama do této třídy nakoukne častěji, než jinam. „Mají otevřené dveře, tak tam vždy letmo nahlédnu, abych nerušila. Vše bylo vždy v pořádku,“ říká.

V ZŠ Cehnice je 44 zaměstnanců. Dva mají první dávku, šest není očkováno vůbec. „Je to jejich rozhodnutí a já ho respektuji. I to, že mají z vakcíny strach. Musí proto učit v rouškách a já jim věřím, že to tak dělají a nepodvádí,“ svěřila se ředitelka Zuzana Drančáková. Podle ní je důležitější, aby kantoři učili. „Nastavili jsme si jasná pravidla, abychom mohli fungovat. A musíme je všichni dodržovat. Diskriminace kolegů a rozdělování kolektivu je to poslední, co bych chtěla. Stačí, že už takhle je republika rozdělaná na očkované a neočkované. Přiznávám, že mi někdy smysl různých nařízení uniká,“ řekla svůj názor. Podle ní je hlavní věcí každého kantora učit, ne řešit politiku.

V ZŠ TGM v Blatné je kolem 45 pracovníků. Podle zástupkyně ředitelky Dany Houzerové je naočkovaná drtivá většina z nich. Více ale uvádět nechce, tyto údaje považuje za osobní věc každého člověka.

Podobný stav o poměru očkovaných a neočkovaných učitelů platí na všech školách. Podle neočkované pedagoga z jedné strakonické základní školy ale žádný nátlak na to, aby se nechal očkovat, z vedení školy zatím nebyl. „Možná se to změní, ale zatím ještě váhám. Ale proto také musím učit v roušce a dělám to. Je mi jasné, že jsem více sledovaný, i když ne hlídaný,“ řekl.

V pondělí 8. listopadu se na Strakonicku uskutečnilo plošné testování škol. Například v Cehnicích byla ještě nedávno v karanténě jedna třída. Druhé testování bude 15. listopadu.