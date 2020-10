Byl to hodně vyrovnaný souboj, ale stále jste tahal za slabší konec. Cítíte velké zklamání?

Spíše velkou úlevu, že už to skončilo. V pátek to ze mě všechno spadlo, všechen tlak, nervozita, obavy. Ty tři měsíce kampaně před volbami byly hrozně náročné fyzicky i psychicky. Tomáš bude dobrým senátorem a já mu k tomu upřímně blahopřeji. Byl to férový protikandidát.

Co podle vás rozhodlo o výsledku?

Toho může být víc. Nálada voličů, současná situace a kdo ví, co ještě. Ale také třeba fakt, že jsem po prvním kole stahoval Tomášův obrovský náskok.

Není žádným tajemstvím, že se oba dobře znáte. On 18 let řídí nemocnici, vy jste 18 let starostou. I to jistě mělo vliv na průběh vašeho souboje.

Určitě. V průběhu kampaně i voleb jsme se vídali a mluvili spolu. Chceme tady oba stále žít a bez ohledu na to, kdo volby vyhrál, se dále podporovat a pracovat.

Co vás čeká po volbách?

Návrat k práci, kterou mám rád a baví mě. Není důvod nějak truchlit nebo se cítit uraženě. Vždyť to nakonec byly jen volby. Měl jsem nějaký cíl, který nevyšel. Na práci pro městys a naše obce to nic nemění.

Je vám 55 let, další volby do Senátu za obvod 12 budou za šest let. Zkusíte své štěstí znovu?

To nevyvracím, ale je na takové úvahy brzo. Možné to ale je. Když jsem před 18 lety začínal jako starosta, také jsem nečekal, že mě to tak chytne a potrvá to tolik let. Takže uvidíme.