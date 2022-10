Vloni krátce před Vánoci spatřilo světlo světa jako CD i vinyl velmi zajímavé album, které natočil Dán Bárta s Bromovci. Zpěvák, známý z působení s kapelou Illustratosphere nebo se seskupením J.A.R, osobně stojí za dramaturgií tohoto alba, které zahrnuje popové hity jako Sweet Dreams (Are Made Of This) od formace Eurythmics nebo Baby Jane od Roda Stewarta nebo dokonce Pramínek vlasů Jiřího Suchého s anglickým textem Alžběty Plívové jako Big Band Twist. Písničky aranžoval Miroslav Hloucal, vynikající trumpetista a hráč na křídlovku Rozhlasového big bandu Gustava Broma. Dan Bárta tuto desku s vlastní humornou nadsázkou pojmenoval: I Killed This Song At Karaoke Last Night. Dan Bárta představí společně s Rozhlasovým big bandem Gustava Broma v druhé části strakonického rozhlasového koncertu.