Zima komplikuje život nejen srdcařům, ale i nemocnicím. Třeba kardiaci, jimž mrazy dokáží přitížit, také potřebují lůžka intenzivní péče, a těch se kvůli covidu nedostává. Hlavně v malých špitálech. Nemocnice spolu proto komunikují a jsou připravené na převoz pacientů.

Pacientů s covidem, kteří leží v jihočeských nemocnicích, naštěstí ale stále nepřibývá, i tak se objevují potíže v oblasti intenzivní péče. Hlavně pokud jde o tu nejintenzivnější, tedy lůžka na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a lůžka s plicní ventilací.

„Kvůli mrazům, které teď panovaly, se v nemocnicích objevuje více pacientů s kardiálními potížemi, také odklad plánovaných operací má za následek tlak, pokud jde o řešení urgentních stavů pacientů s nádory či metabolickými nemocemi,“ vysvětlila Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a. s. „Pacienti po operacích potřebují mít v záloze lůžka intenzivní péče.“ Týká se to hlavně menších nemocnic v kraji, teď například té v Prachaticích. Tam mají momentálně plnou jednotku intenzivní péče.

Prachatická nemocnice, která patří k nejmenším v kraji, v těchto dnech pečuje o 25 až 35 pacientů s koronavirem. Pro ty s vážným průběhem má k dispozici pět lůžek na jednotce intenzivní péče. Všechna jsou ale obsazená.

„Víc lůžek na JIP nejsme schopni poskytnout. Volná lůžka máme ještě na interně,“ upřesnil Michal Čarvaš, ředitel Nemocnice Prachatice, s tím, že z řad personálu je momentálně vyřazeno vinou covid-19 nebo karanténou na 15 lidí. Pokud by tam přibyli další pacienti s vážným průběhem covidu, bude je třeba nejspíš převézt jinam.

„Čím menší nemocnice, tím menší prostor,“ potvrdila Zuzana Roithová. „Stačí podobní jeden dva pacienti navíc a kapacity je plná.“

Na přesuny pacientů, které by mohly nastat, je ale kraj připraven. „Komunikujeme o eventuálním překladu pacientů s budějovickou, případně s táborskou nemocnicí. Kraj je stále schopen se o Jihočechy postarat. Větší nemocnice by vypomohly těm menším.“

Stabilní stav hlásí jindřichohradecká nemocnice. Ve čtvrtek tam měli 78 pacientů, z toho 12 ve vážném stavu, připojených na umělou plicní ventilaci. „Pro další C+ pacienty máme 27 volných lůžek, z toho dvě pro těžké případy,“ dodal její ředitel Miroslav Janovský. „Situace se nezhoršuje, je stabilní v nepříznivém rozsahu již dva týdny.“ Pacienty jinam proto nyní převážet nemusejí. „Zatím jsme převáželi jen jednoho, a to na mimotělní oběh do Všeobecné fakultní nemocnice Praha,“ dodal s tím, že na Jindřichohradecku řádí epidemie asi nejvíc v kraji.