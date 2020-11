Už sedm takových lamp má českokrumlovská nemocnice. Tři z nich, v ceně padesáti tisíc korun, jim darovalo českokrumlovské Sdružení cestovního ruchu (SCR). Ve středu je na ředitelství nemocnice předali předseda SCR Martin Lobík s kolegy Josefem Malečkem a Markem Šimonem.

"Každá taková lampa nám ušetří spoustu práce, dezinfekčních prostředků atd., a to nejen teď, během pandemie, ale i v běžném provozu," vysvětlila Mária Vyhlídalová, hlavní sestra Nemocnice Český Krumlov a. s., která lampy převzala společně s ředitelem nemocnice Jindřichem Floriánem a členem představenstva Vojtěchem Remeněm. Nemocnice měla zkušenosti s jednou lampou ze svého anesteziologicko-resuscitačního oddělení a chtěla je na všechna lůžková oddělení, aby lampa nemusela putovat po všech chodbách. "Sedm je pro naši nemocnici i pro post-covidový provoz ideální počet," dodala hlavní sestra.

Sdružení cestovního ruchu už během první vlny pandemie přemýšlelo, jak pomoci. "Část lidí šila roušky, my, mimo jiné, nakoupili a lidem rozdávali dezinfekce a pak jsem oslovili nemocnici, abychom nedublovali to, co už dělali jiní. A navrhli nám právě UV lampy," vysvětlil Marek Šimon.

Nemocnice bude moct zároveň sledovat, jestli díky lampám klesá i výskyt nemocničních infekcí (např. nákazy zlatým stafylokokem), které trápí nemocnice po celém světě. "Data mít budeme, jelikož statistiky těchto tzv. nozokomiální infekcí dlouhodobě sledujeme ze zákona," doplnil Jindřich Florián s tím, že si celá nemocnice váží toho, že si i v době, kdy turistický ruch v Českém Krumlově skomírá, na ni zdejší Sdružení cestovního ruchu vzpomnělo, i když sami zdejší podnikatelé na tom nejsou vůbec dobře. "Pro nás je to zavazující a my můžeme díky nim zase o kousek zlepšit naši péči."

Jedna UV lampa už zamířila i do Domova důchodců v Horní Plané. "I tam žije dost obyvatel Českého Krumlova, a tak jsem jim tam také koupili," dodal předseda SCR Martin Lobík.