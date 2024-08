Více příjemných chvilek na čerstvém vzduchu si mohou užívat pacienti Nemocnice Volyně s.r.o. To vše díky polohovacímu geriatrickému křeslu. Volyňské nemocnici tuto pomůcku darovala jako sponzorský dar společnost Vertiv Czech Republic, s.r.o., která sídlí v nedalekých Nišovicích.

„Jsme za tento dar moc vděční. Křeslo bude sloužit imobilním pacientům, kterým umožní pohodlně a bezpečně se pohybovat po zařízení i přilehlém parku,“ uvedla sociální pracovnice Nemocnice Volyně Alena Doulová.

Dar si od zástupce společnosti Vertiv Czech Republic převzal ředitel Nemocnice Volyně Jiří Veselý. „Polohovací geriatrické křeslo je opravdu drahá pomůcka a jsme rádi, že nám společnost Vertiv vyšla vstříc a takový velkorysý dar v hodnotě několika desítek tisíc korun nám poskytla. Křeslo je vhodnou pomůckou nejen pro zcela imobilní pacienty, ale slouží i jako kardio křeslo. Mohou v něm celodenně odpočívat lidé, kteří mají problémy se srdcem, a to díky tomu, že má vysoké opěradlo a pacient je v něm v poloze, kdy odlehčí krevnímu oběhu,“ uvedl ředitel Jiří Veselý s tím, že tato špičková kompenzační pomůcka je standardním vybavením oddělení následné péče.

„Křeslo je pro nás velmi praktickou pomůckou, která usnadní život imobilním pacientům a zároveň našim zaměstnancům, kteří o ně pečují. Do budoucna bychom rádi pořídili ještě další,“ přiznala primářka nemocnice Iva Žejdlová.

Na závěr slavnostního předání jednatel společnosti Vertiv Jan Kočí prohlásil, že tento dar je prvním vyjádřením dobré spolupráce zapojení se do komunitního života ve Volyni a dal příslib pokračování do dalších let.

Volyňská nemocnice se specializuje na doléčování a léčebnou rehabilitaci. Má celkem šedesát lůžek, čtyřicet pro pacienty následné péče a dvacet lůžek je sociálních. Nemocnice poskytuje, díky silnému rehabilitačnímu zázemí, také ambulantní rehabilitační služby širokému okolí.