Jak informovala referentka strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová, celou soutěž v Jihočeském kraji zastřešuje Jihočeský pakt zaměstnanosti. "Společně se strakonickou nemocnicí uspěly ještě Technické služby Tábor (střední firmy) a KreBul (malé firmy)," doplnila umístění z jižních Čech.

Do soutěže se přihlásily dvě desítky jihočeských firem. Nemocnice Strakonice podle ředitele Tomáše Fialy nenašla konkurenci v kategorii Velká firma, která byla vypsaná pro zaměstnavatele s více než 250 zaměstnanci. „Přihlásili jsme se proto, že nemáme problém zaměstnávat starší osoby. V určitých pracovních pozicích jsou starší zaměstnanci ve výhodě díky své profesní praxi. Adaptační proces bývá jednodušší a časově méně náročný,“ vysvětlil Tomáš Fiala s tím, že takový zaměstnanec může díky svému know how předávat zkušenosti a dovednosti mladším kolegům a být jejich odborným mentorem.

Ve zdravotnictví je podle jeho slov víc než věk důležitá odborná způsobilost uchazeče o zaměstnání, jeho profesní erudice a chuť na sobě pracovat a předávat zkušenosti služebně mladší kolegům. "Proto pro nás při výběru zaměstnanců věk nehraje roli,“ konstatoval ředitel nemocnice.

Strakonická nemocnice má více než 700 zaměstnanců. Do věkové kategorie 55+ jich spadá 30 procent, to je konkrétně 217 osob. Do projektu Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ se zapojila i řada partnerů, kteří vložili do soutěže zajímavé ceny nebo ji podpořili šířením informací a povědomím o problematice zaměstnávání osob starších 55 let.