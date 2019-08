V říjnu, při běžném termínu voleb, se nepodařilo v obci sestavit žádnou kandidátku. Největším problémem bylo sehnat někoho na místo starosty.

Bývalý starosta Petr Vastl už ve druhém volebním období tuto funkci zastávat nechtěl. „Jsem unavený, protože dělám neuvolněného starostu při svém zaměstnání a je to dost obtížné. Druhým důvodem je byrokracie. Najednou zjistíte, že spousta věcí, co děláte, obci nic nepřináší. Když jsem nastupoval, tak jsem tohle fakt netušil. Třetím důvodem je nezájem lidí o veřejné dění, v podstatě děláte něco a lidi to nezajímá,“ vysvětlil už dříve s tím, že byl ochoten kandidovat jako zastupitel.

Nakonec se v Němčicích podařilo vytvořit kandidátky dvě a místní šli k volebním urnám v dodatečném termínu 26. ledna. Jako jediní v Jihočeském kraji.

Podle místních běžný člověk, který se o politickou situace v obci nezajímá, ani nepoznal, že je něco jinak, než by mělo.

„Běžně fungoval svoz odpadu, konaly se i akce jako je mikulášská besídka pro děti, tradiční setkání u vánočního stromu nebo silvestrovská akce,“ říká Jindřiška Ihnatíková, která žije v Němčicích.

Podle současného starosty Rudolfa Bublíka se o správu obce zatím staral správce jmenovaný ministerstvem vnitra a k dispozici mu byla účetní obce. Zajišťovali nejnutnější chod, jako je osvětlení, svoz odpadu a zimní údržba.

„Obec jako taková akce nepořádala. Pouze dobrovolní hasiči. Naštěstí za tu dobu nedošlo k žádnému problému. Jediné, co řešíme, je, že v obecním lese máme kůrovce. A jak nebyl nikdo, kdo by to řešil, musíme ho nyní vykácet,“ uvedl k situaci současný starosta Rudolf Bublík.

Dnes v Němčicích zase funguje vše, jak má, o obec se stará pětičlenné zastupitelstvo.

Připomeňme, že ve Strakonicích se budou loňské volby opakovat, neboť Ústavní soud zamítl stížnost vítězného hnutí Strakonická Veřejnost. Obyvatelé města zamíří do volebních místností asi ještě letos.