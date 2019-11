Potvrdili to Deníku na základce ve Volyni i ve Vodňanech. Rodiče dětí budou o situaci informováni prostřednictvím webových stránek a žákovských knížek. Na Základní škole Dukelská ve Strakonicích byl ředitel Rudolf Prušák už rozhodnutý. „Ke stávce se nepřipojíme a bude běžný školní den jako každý jiný,“ informoval.

Ředitel českobudějovické ZŠ Máj 1 Luboš Staněk měl v pondělí dopoledne napilno. „Teď to řeším, aby rodiče dostali včas informace. Celá škola bude uzavřena. Stávkují pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci,“ řekl s tím, že způsob vyhlášení stávky mu nepřijde zrovna vhodný. „Je to hrozně narychlo, nicméně stávka je opodstatněná,“ podotkl.

Irena Dušáková, ředitelka Základní školy Dr. Miroslava Tyrše v Hrdějovicích na Českobudějovicku, uvedla, že stávkovat nebudou. „Zaměstnanci se v pondělí rozhodli, že se nepřipojí.“ Stejně tak se nepřipojí Základní škola Borek.

Ani na Táborsku se ve většině škol nechystají zaměstnanci stávkovat. Ke středě se vyjádřil ředitel soběslavské základní školy Jan Holas. „Zatím za mnou nikdo kvůli stávce nebyl, pokud se ani v úterý nikdo neobjeví, tak se asi nepřidáme,“ komentoval.

„Stávka ano, ale ne tak narychlo,“ říká ředitel z českokrumlovské ZŠ T. G. Masaryka Josef Haláček. Dle jeho slov si žáci v pondělí v žákovských knížkách přinesli sdělení, že ve středu jim odpadá vyučování. Škola bude zavřená celý den, v provozu nebude ani družina a jídelna. „Odborová organizace naší školy svolala schůzi a většina zaměstnanců stávkovat bude. Pokud to tedy bude oficiálně vyhlášeno, připojíme se,“ říká. „Chápu, proč se stávka koná, dohody se mají držet, a já osobně bych ji podpořil, nelíbí se mi to, že je udělaná tak narychlo. Pro nás je to docela problém, zejména pokud jde o stravování a rušení obědů. Máme nasmlouvané potraviny a podobně a z tohoto důvodu si myslím, že to nebylo úplně šťastně zorganizované, chtělo to větší časový prostor,“ uvažoval.

Maminka šesťáka Alena Vránková z Jindřichova Hradce ze stávky obavu nemá. „Nejsem ani úplný odpůrce, ani zastánce stávky. Na jednu stranu učitele chápu, že chtějí něčeho dosáhnout a pokud nejde domluva, zkusí to jinak. Mám babičku, která se o syna postará. Složitější to mají rodiče s malými školáky, co nemají hlídání.“

Mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje Hana Brožková zatím přesný počet škol, které se zapojí v kraji ke stávce, nezná. „Kraj zatím informace nemá k dispozici. Budeme je mít v úterý po 15. hodině.“

Co soudíte o chystané stávce učitelů?



Jana Drdáková, ředitelka, ZŠ Fantova Kaplice

Poslední roky se zvedly platy ve školách a doufám, že platí slib na další lednové navýšení. Pokud ano, tak nyní pro stávku úplně nejsem. Osobně bych uvítala, kdyby se to navýšení týkalo nadtarifních složek platu, protože jsem ráda, když mohu odměnami ocenit šikovné učitele. Nicméně skutečné platy učitelů vysoké rozhodně nejsou.



Hana Bolková, ředitelka, ZŠ Národní Prachatice

Rozhodně souhlasím s tím, že platy učitelů jsou nedostačující. A faktem je, že nám bylo slíbeno pro učitele více peněz. Nicméně si myslím, že toto je otázkou vyjednávání. Proto osobně nejsem úplně příznivcem uzavírání škol. Tato forma stávky není z mého pohledu účinným řešením.



Marcela Vejcharová, učitelka, ZŠ Čimelice

Kantorům by měli rozhodně přidat. Osobně s názorem školských odborů na přidání 10 procent k platu souhlasím. Dala bych ale vše do tarifu, a ne do pohyblivé složky platu. Práci učitelky dělám 37 let a je velmi zodpovědnáa čím dál náročnější, takže si odpovídající odměnu, ale i prázdniny učitelé rozhodně zaslouží.