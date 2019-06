Chce od Ústavního soudu jasný verdikt, zda volby platné jsou, nebo ne. A navíc není podle něj Strakonická Veřejnost přesvědčena o tom, že celá tahanice kolem regulérnosti voleb v dohledné době skončí, protože i kdyby se tak stalo nyní, už je dost pozdě. Není ovšem sama. Tohle už vědí všichni – jak aktéři celé frašky, tak obyvatelé Strakonic. A nyní už asi celé republiky. Strakonický Švanda dudák hraje na dudy podivnou píseň a sám neví, kdy s ní přestat.

Ze strakonické politiky se vytratila soudnost, rozum, čest a profesionalita. Zůstalo jen pomlouvání, hanba, stud, chamtivost a neskutečná, přímo hmatatelná zloba a zášť. Bývalý starosta Pavel Vondrys (Jihočeši 2012) a Karel Janský (Změna pro Strakonice) prohlašují, že celou kauzu ukončí, pokud starosta Břetislav Hrdlička a místostarosta Rudolf Oberfalcer (SV) už nebudou kandidovat a odstoupí. Ti to ovšem už z principu neudělají a ruku na srdce, asi to zmínění žadatelé ani nemohou očekávat. Otázkou také je, zda by pánové Vondrys a Janský učinili v opačném případě to, co sami žádají.

Další otázkou je, co by oba odstoupením obou špiček SV získali. Že by lidé ve Strakonicích prohlédli a oba by jim společně vládli? Asi těžko. Spíše se nabízí model „když ne já, tak ty taky ne.“

Těžko říct, kdy si Ústavní soud horký – a nyní už tak trochu zavánějící – strakonický brambor dá opět na talíř. Natož zda si vezme ze svého laxního a alibistického jednání letos 10. dubna, kdy kauzu vrátil třem stejným soudcům do Českých Budějovic, ponaučení. Nebo zda si vůbec uvědomí, že by si měl vzít ponaučení! A pokud ne a bude opět chtít navrácení procesu do Českých Budějovic, proslýchá se, že SV bude trvat na přeložení kauzy do Plzně.

Kvůli vyřizování účtů se Strakoničtí stali loutkami v podivné hře bez konce. Ale jedno řešení přece jen možné je, i když připomíná naivní tvorbu Boženy Němcové. Rezignujte všichni a dejte tím lidem ve Strakonicích tu druhou šanci, nechte to na nich. To byl přístup politiků hodných respektu svých voličů.