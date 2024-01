ANKETA: Vyberte největší ostudu Strakonic. Tady jsou adepti

Strakonice sice za pětatřicet let, které uplynuly od sametové revoluce, neudělaly tak výrazný krok ke své proměně, jako jiná města, přesto je zde k vidění plno nových a hezkých věcí. Jenže, bohužel, i těch, které tvář Strakonic hyzdí a nezmění se to ani v budoucnu. Je to škoda, protože především v letní sezoně je město plné turistů a vodáků.

Ostrov.. | Foto: Deník/Petr Škotko