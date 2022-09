Ti nejlepší z této série postupují na Mistrovství Evropy v králičím hopu do Jablonce nad Nisou, které se uskuteční v listopadu. „Do Soběslavi přijelo devětadvacet chovatelů, každý má však více králíků,“ podotkla s tím, že závodníků samotných v přepravních boxech na Táborsko přicestovalo 170.

Skoky v různých kategoriích

Ušákům je skok přirozeným pohybem, a tak závodí v rovinné dráze, parkuru, skoku vysokém a skoku dalekém. „Rovinka a parkur se ještě dělí do výkonnostních kategorií, jako je lehká, střední, těžká a elitní třída,“ vysvětlila s tím, že kvalifikace tak dohromady čítá 10 disciplín.

Vše se hodnotí podobně jako u koňských závodů, měří se čas a sčítá se počet chyb. „Ten, kdo má nejméně chyb na překážkách a nejrychlejší čas, tak vyhrává,“ doplnila Kohoutová.

U skoků do dálky a výšky vítězí ten králíček, který zvládne nejvyšší a nejdelší překážku. Závodů se účastní dva rozhodčí, vždy jeden na dráze. „Králík začíná vždy v nejnižší kategorii, postupně se, jak se mu daří, dostává do vyšší kategorie. Závodníci nejsou omezeni věkem, váhou, ani plemenem,“ sdělila dále.

Vycvičila rekordmanku

Mezi účastníky závodů byla i devatenáctiletá Nikola Zahradníčková z Pardubicka. Závodům v králičím hopu se věnuje už více jak sedm let. „Doma mám dost králíků, teď se pohybuji kolem pětadvaceti,“ prozradila na sebe. Všichni její svěřenci jsou cvičení. „Všichni skáčou, na soběslavskou kvalifikaci jsem si jich přivezla dvanáct,“ vyčíslila Nikola.

Druhé kolo kvalifikace na Mistrovství Evropy v králičím hopu se uskutečnilo v sobotu 3. a v neděli 4. září 2022 v soběslavské sportovní hale.

Šampionka Honey Bunny pod jejím vedením dokonce po přeskočení cílové mety parkuru pokračovala svižně přes zábranu, odrazila se od ramene fotografky v domnění, že závod není u konce a pobavila tak diváky i ostatní chovatele. „Je držitelkou rekordu ve skoku do dálky pohybuje se od 260 do 280 centimetrů, závodí právě v elitní kategorii, asi měla pocit, že je tu ještě jedna překážka,“ poznamenala trenérka.

Ačkoliv je této černobílé samičce už šest let, nepřestává ji překvapovat. „Pomalu přechází do důchodu, zaměřuji se spíše na mladší generaci, ale ona mě nepřestává jako babička překvapovat,“ dodala. Její majitelkou je Nikoly kamarádka. „Půjčuje mi ji na závody, využívám ji, co to jde. Nyní začala ukazovat talent, který celé roky tajila,“ usmívala se Nikola.

Netřeba odměn

Výcvik králíků podle Zahradníčkové není těžký. „Je to něco jiného než u psa. Králíci mají skákání v genech. Musí je to bavit a člověk si k nim musí najít cestu,“ naznačila chovatelka.

Je to jejich přirozená vlastnost. "Když najdete správnou motivaci a přístup, tak to potom zvládají skoro sami. Je to hodně o samotném králíkovi, jeho povaze,“ prozradila s tím, že trenér je spíše doplněk a navigátor na trati.

I králíčci si po výkonu ale zaslouží odměnu, ne všichni ji však ocení. „Dostávají ji většinou na konci, dáváme jim přesnídávku, nebo nějaký malý oblíbený pamlsek,“ řekla. Někteří odměny vůbec nechtějí. "Stačí jim radost z pohybu. Někteří upřednostňují slovní pochvalu, pohlazení, či pomazlení,“ vysvětlila Nikola.

V krytých prostorách se ozývalo také mlaskání. „To je jakoby pobízení před výkonem, ale slyší na to také jen někteří. Je to forma motivace. Někteří to vůbec nepotřebují a běhají bez pobízení i odměn,“ shrnula závěrem.

Výsledky (na součet běhů)

Rovinný běh – lehká třída

1. Nikola Zahradníčková Born This Way Future 24,63 s.

2. Ester Ďurechová Garden of Lilies Bunny Means World 29,12 s.

3. Vendula Kotlíková If I Killed Someone for You Fast Paws 33,76 s.

4. Nicol Syručková Champagne Rossini Strong Coneys 44,81 s.

5. Anna Křepínská Dance with a Stranger Crazy Jumpers 47,50 s.

Rovinný běh – střední třída

1. Martina Čiháková Cappuccino Amazing Pets 26,37 s.

2. Marie Hajná Zendaya from Emeralds 26,47 s.

3. Marie Hajná Luigi Dreams come true 29,81 s. (1 trest. bod)

4. Agáta Štveráčková Hicoria Fast Paws 34,12 s. (1 trest. bod)

5. Anna Křepínská Solens Firefly 36,61 s. (1 trest. bod)

Rovinný běh – těžká třída

1. Jindřiška Vovesná Channy 51,13 s.

2. Kateřina Šternberská Xinothis Checkers Happiness 61,47 s.

3. Nela Havránková El Rey del Sol Black & White 74,57 s.

4. Karolína Havlová El Copo de Nieve Black & White 50,93 s. (1 trest. bod)

5. Nicol Syručková Ch The Night of the Comet Beautiful Jumpers 56 s. (1. trest bod)

Rovinná dráha – elita

1. Nikola Zahradníčková Stjerneregns Finally Felicia 51,03 s.

2. David Rozkošný GtCh 4ever Happy Dreams come true 54,25 s. (1 trest. bod)

3. Agáta Štveráčková GtCh Good Luck Charm od Rychlých Šípů 50,88 s. (2 trest. body)

4. Andrea Krupařová Excellens Euphoria Bunny Means World 53,72 s. (2 trest. body)

5. Nicol Syručková Röckner's Butterfly Veiltail 55, 24 s. (2 test. body)

Parkur – lehká třída

1. Andrea Krupařová Astomi Sign of Destiny 46,85 s.

2. Karolína Hájková Spider-Man Flying Miracles 54,38 s.

3. Anna Křepínská Solens Firefly 55,97 s.

4. Nela Havránková Solens Orange Dreamsicle 91,96 s.

5. Nikola Zahradníčková Born This Way Future Hope 51,38 s.

Parkur – střední třída

1. Michaela Hájková Right's Ch Spies 68,28 s.

2. Petra Karásková Klintens Pride of Nala 68,48 s.

3. Nikola Zahradníčková Hallontassens Touch The Sky 72,13 s.

4. Ivana Rollingerová Ch Gigi Dreams come true 112,51 s.

5. Ester Ďurechová Garden of Lilies Bunny Means World 58, 19 s. (1. trest. bod)

Parkur – těžká třída

1. Agáta Štveráčková Margo Dreams come true 102,16 s. (1 trest. bod)

2. Marie Hajná Calibras November Love av Præstegrav 110,79 s. (1 trest. bod)

3. Eva Beránková Ch About Finiti i Tempi dal Nido Bunny Means World 159,49 s. (2 trest. body)

4. Agáta Štveráčková John Reese od Modrého Jezera 81,06 s. (4 test. body)

5. Andrea Krupařová Waldesia Weina Checkers Happiness 109,94 s. (4 trestné body)

Parkur – elita

1. David Rozkošný Miss Mystic Falls Beautiful Jumpers 90,70 s. (2 test. body)

2. Nikola Zahradníčková Stjerneregns Finally Felicia 105,80 s. (2 test. body)

3. Andrea Krupařová GtCh Stiles Stilinski Checkers Happiness 117,62 s. (2 test. body)

4. Barbora Kohoutová Kokalero Touch of Stars 130,28 s. (2 test. body)

5. Nicol Syručková Röckner's Butterfly Veiltail 167,14 s. (2 test. body)

Skok vysoký (sobota)

1. Anna Křepínská Solens Firefly 85 cm

2. Nicol Syručková Röckner's Butterfly Veiltail 80 cm (1 neplat. pokus)

3. Michaela Kratochvílová Half Blood Prince Dreams come true 80 cm (dva neplat. pokusy)

4. Viktorie Zafarová Holloway Plaster of Paris 80 cm (5 neplat. pokusů)

5. Jana Dvořáková Goblet of Fire Dreams come true 75 cm

Skok vysoký (neděle)

1. Eva Beránková Ch About Finiti i Tempi dal Nido Bunny Means World 95 cm

2. Agáta Štveráčková Ch Neytiri Fast Paws 85 cm (na první pokus)

3. David Rozkošný GtCh 4ever Happy Dreams come true 85 cm (na druhý pokus)

4. Agáta Štveráčková GtCh Good Luck Charm od Rychlých Šípů 85 cm (na třetí pokus)

5. Eva Beránková Ch Excellens Bombo Bunny Means World 80 cm

Anna Křepínská Ch I'm not a Stranger Dreams come true 80 cm

Kateřina Šternberská Bonn Sucette Perfect Crazy 80 cm

Skok daleký (sobota)

1. Agáta Štveráčková GtCh Good Luck Charm od Rychlých Šípů 210 cm

2. Karolína Havlová El Copo de Nieve Black & White 200 cm

3. Radka Kodýdková Jasmine Fly Luck 180 cm (dvě chyby)

4. Nicol Syručková Doch Melby Strong Coneys 180 cm (3 chyby)

5. Ester Ďurechová Garden of Lilies Bunny Means World 180 cm (na druhý pokus)

Skok daleký (neděle)

1. Nikola Zahradníčková Ch Angry Mishka Honey Bunny 250 cm

2. Nela Havránková El Rey del Sol Black & White 210 cm

3. David Rozkošný Miss Mystic Falls Beautiful Jumpers 210 cm (na třetí pokus)

4. Adéla Ježdíková Ch Roxette od Jáji 200 cm

5. Andrea Krupařová Waldesia Weina Checkers Happiness 180 cm

Králičí hop



Králičí hop je nový sport, který vznikl zhruba před třiceti lety ve Švédsku a jde v něm o to, že králíci pod vedením svých chovatelů soutěží ve skákání přes překážky. Nejšikovnější účastníci bývají odměněni podobně jako v jiných sportech, stuhami, medailemi, poháry i věcnými cenami (třeba balíkem sena). Ukázku králičího hopu mohli loni vidět i návštěvníci oblíbeného chovatelské výstavy Kaplický ušák na Českokrumlovsku.