„Vzala jsem si čas na rozmyšlenou, ale beru tuhle možnost jako výzvu pro svoji další práci,“ řekla Jana Šmrhová, která je zatím pověřena řízením domova. Vedení města se tím pro letošek vyhnulo komplikacím kolem výběrového řízení.

Když tehdejší vedoucí DS Lidická Lenka Kratochvílová začala v srpnu pracovat, byť neoficiálně, ve vedení MěÚSS, bylo už jasné, že Lidickou povedete vy? Nebo že by k tomu mohlo dojít?

Jana Šmrhová: Vůbec ne. V té době byly jiné starosti.

Můžete tedy upřesnit dobu, kdy padlo rozhodnutí o vašem postoupení na místo vedoucí DS Lidická?

Asi tehdy, když se Lenka (Lenka Kratochvílová, ředitelka MěÚSS – poz. autora) rozhodla přihlásit do konkurzu na ředitelku MěÚSS. Zpočátku totiž o tom, že by chtěla vést tuto organizaci, úplně přesvědčená nebyla. Takže se ani nepočítalo s tím, že by bylo potřeba řešit vedení na Lidické. Když pak byla Lenka jmenovaná do funkce ředitelky MěÚSS, zeptala se mne, zda bych vzala Lidickou.

Rozhodovala jste se dlouho?

Docela ano. Několik týdnů.

Co rozhodlo?

Řekla jsem si, že je to výzva a šance pro moji další práci a další život. I když jsem tvrdila, že jsem byla spokojená a neměla jsem potřebu přemýšlet nad jinou prací. Kdyby bylo vypsáno oficiální výběrové řízení, nepřihlásila bych se. Neměla jsem důvod.

Na jaké pozici jste do té doby pracovala?

Jako sociální pracovnice na ředitelství. Pro pečovatelskou službu a azylový dům jsem vytvářela smlouvy či jezdila na různá šetření.

Takže úředničina.

Ano, ale i práce v terénu mezi lidmi.

V čem spočívá práce vedoucí DS Lidická?

Také spousta úředničiny, vyřizování reklamací, ale i kontakty s příbuznými či řešení aktuálních situací. Řekla bych, že úplně jiná práce, než jsem dělala. Proto jsem se dlouho rozhodovala, zda tohle místo vezmu. Ale je to zajímavá práce a věřím, že ji zvládnu.

Položím vám stejnou otázku jako ředitelce MěÚSS Lence Kratochvílové. Bývalá ředitelka Dagmar Prokopiusová byla odvolána kvůli nefungující komunikaci mezi vedením organizace a zaměstnanci. Bylo podle vás rozhodnutí o jejím odvolání, jak ho prezentovala radnice, oprávněné? Odpovídalo skutečnosti?

Nevím, jak to posoudit. A nechci se k tomu vyjadřovat. Zahlédla jsem zprávy v novinách, ale už si nevybavuji jejich přesné znění.

Pracovala jste na ředitelství MěÚSS. Měla radnice důvod k tak razantnímu kroku?

Řekla bych, že situace k tomu asi dlouhodobě směřovala.

Jak dlouho jste byla na ředitelství a odkud jste přišla?

Čtyři roky a přišla jsem z mateřské dovolené. Před ní jsem pracovala v azylovém domě jako sociální pracovnice.

Když jste se rozhodovala o tom, zda povedete DS Lidická, radila jste se o tom s někým?

Ano, radila. S manželem a mým bratrem. Ptala jsem se jich, zda si myslí, jestli na to mám. Především bratra. Věděla jsem, že si nebude brát žádné servítky. Oba mi řekli, že to zvládnu.

Nevěřila jste sama sobě?

Myslím si, že člověk sám sebe vidí v lepším světle, než je realita. Že nechce vidět svoje chyby. Chtěla jsem slyšet názor dvou lidí, kterým věřím. Rozhodnutí pak už bylo na mně. A věřím, že bylo správné.