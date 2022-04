Čarodějnice tu každoročně pořádají slet. První děsivou postavičku vytvořil před deseti lety starosta Jan Dafčík s rodinou pro své děti. „Dříve jsem bydlel v Olomouci a se švagrem jsem udělal první čarodějnici, abychom postrašili děti. Tam se to nechytlo, ale když jsem se přestěhoval do jižních Čech, nedaleko rodného Tábora, tak jsem to zkusil znovu,“ prozradil, jak tvoření vzniklo.