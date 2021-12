Každé setkání s Petrou je velmi příjemný zážitek. Stále usměvavá, dobře naložená žena kolem sebe rozdává radost, pohodu a dobrou náladu. Stejně tak tomu bylo i před několika lety, když se v anketě o nejlepšího sportovce Strakonicka umístila na 2. a další rok dokonce na 1. místě. „Je to jako včera. Vím, že když jsem anketu vyhrála, byla jsem hrozně překvapená. Dalo by se říci, že jsem z toho byla dost vykolejená,“ vzpomíná způsobem sobě vlastním.

Může tato anketa znamenat pro sportovce určitou motivaci? Jak to bylo v tvém případě?

Řeknu to trochu jinak. Pokaždé, když jsem vběhla na palubovku, chtěla jsem podat ten nejlepší výkon a nastřílet co nejvíce košů. Vím, zní to trochu jako klišé, ale nikdy jsem si nepřipouštěla soupeřovu sílu. Nemyslela jsem na žádné ankety, soutěže nebo vyhlašování. Jen na basketbal. Ale když se to pak stalo a já patřila mezi nejlepší sportovce Strakonicka, byl to moc hezký a milý pocit. Krásné zakončení sezony s vědomím, že asi něco umím.

Vzpomínám si na naše první setkání na soustředění strakonických basketbalistek na Kubově Huti asi před 25 lety, kdy jsi se ještě jmenovala Durbáková. Trenér Miroslav Vondřička chvilku přemýšlel koho mi dá na rozhovor, protože „holky makaly venku“ jak tehdy řekl. A pak pronesl nezapomenutelnou větu: „Jdi za Durbákovou, ta má natrženou pr…“ Neboli, že máš natržený sval. Tehdy jsem udělal jeden ze svých prvních sportovních rozhovorů. Jak to máte nyní? Víte s Miroslavem Vondřičkou o sobě stále?

Ach Bože, to už je 25 let? Kdo by to byl řekl, ale máš pravdu, také si na to setkání pamatuji. S Mirkem si píšeme a když je doma Julča (od května 2020 basketbalistka Uni Girona CB.), zajdeme za ním domů na návštěvu. Bohužel, vzhledem k pracovním povinnostem, které máme, nejsou ta setkání tak častá, což mne dost mrzí. Mirek je zlatíčko a obě ho máme moc rády.

Jistě sledujete Juliiny sportovní úspěchy. Jaký je z tvého pohledu současný ženský basketbal?

Máš pravdu, za Julčou se snažíme často jezdit přímo na zápasy. Když srovnám basketbal z naší doby a ten současný, tak jsou tu dvě jiné věci. Především rychlost a tvrdost. Současné mladé basketbalistky jsou na tom díky moderním trenérským metodám fyzicky i technicky úplně jinak.

S aktivním basketbalem jsi už skončila jako hráčka i jako trenérka. Ale nechybí ti někdy vyběhnout na palubovku?

Ježíš, strašně mi to chybí. Ale mám časově náročnou práci, takže není čas ještě večer trénovat. A bez tréninku se nedá hrát. Nechci být pro smích.

Výrazně jsi zhubla. Jak se udržuješ v kondici?

Opravdu? Tak díky za kompliment. Hodně chodíme a mně osobně dost baví nordic walking.

