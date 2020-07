V Českých Budějovicích točil se štábem filmu Spící město také herec Tomáš Měcháček. Ve snímku má převážně spící roli. Představuje otce hlavních hrdinů a stejně jako všichni rodiče upadne do záhadného spánku.

Herec Tomáš Měcháček na natáčení filmu Spící město. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

S sebou přivezl i rodinu. „Hrají tam oba mí synové Nikita i Mikuláš. Patnácti-měsíční Mikuláš bude plačící miminko. Můj prvorozený hraje sígra, takže taky žádný protiúkol,“ vtipkuje. Na syny prý nedohlíží. „Nesměl jsem tam být, abych nerušil svým otcovstvím a kibicem, sám jsem to navrhl,“ vysvětluje herec. Jeho starší syn, šestnáctiletý Nikita, studuje prý na střední škole fotografii a hrál již v divadelních představeních. Chtěl by Tomáš Měcháček, aby šly děti v jeho šlépějích? „To nechám na nich, ať si dělají, co chtějí, ale hlavně, ať si vydělají na nájem,“ odpovídá.