Podle tabulky, kterou sestavuje jedna z českých pojišťoven, jsou České Budějovice nejhorší z krajských měst, pokud se týká hodnocení bezpečnosti silničního provozu.

Křižovatka ulic Nádražní, Jírovcova a Generála Píky v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Edwin Otta

Poslední. Ze všech krajských měst nejhorší. To je pozice Českých Budějovic za rok 2022 v žebříčku bezpečnosti silničního provozu, který pravidelně sestavuje Generali Česká pojišťovna (GČP). Pro Budějovice přitom podobné umístění není ničím výjimečným. Spolu s Plzní a Brnem byly České Budějovice i v roce 2021 mezi třemi nejhoršími.

Nejbezpečněji se podle zmíněného žebříčku jezdí v Hradci Králové (podle statistiky GČP), kde bylo vloni 797 nehod a tři těžce zranění. V jihočeské metropoli bylo 761 nehod, dvě oběti na životech a 28 těžce zraněných. Jedním z klíčových faktorů, který ovlivňuje bilanci jihočeské metropole, je absence obchvatu města. Všechen tranzit zatím jde přes České Budějovice se všemi negativními důsledky. Proto se zlepšení situace očekává od zprovoznění dálničního obchvatu města. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se má po obchvatu jezdit v roce 2024.

Chybí velké stavby

Město České Budějovice chystá strategické úpravy, ale provádí i jednotlivé změny. "To, že uzavíráme žebříček, mě trápí," říká náměstek primátorky Lubomír Bureš, ale nemyslí si, že by se řešení dalo najít bez koncepce. Připomíná, že nyní se budují nebo se mají v nejbližších letech realizovat stavby, které výrazně ve městě změní situaci. "Dálnice, Jižní tangenta, podjezd pod nádražím," vypočítává Lubomír Bureš s tím, že v plánu je i most v Papírenské nebo severní spojka. Po zprovoznění uvedených komunikačních tahů by se měly dopravní poměry ve městě hodně proměnit. "Když dnes nějaké místo nekoncepčně zkapacitníme, nakonec by se mohlo ukázat, že to byla zbytečná investice. Doprava se v budoucnu rozmělní," říká Lubomír Bureš.

Radnice chce proto nejdříve nasbírat aktuální data o dopravě z různých zdrojů. Zároveň se ale připravují některá opatření už teď. "Drobné úpravy děláme za pochodu, i ta odlehčí dopravě," zdůrazňuje Lubomír Bureš. Jako příklad uvádí chystanou změnu v Husově třídě na frekventovaném přechodu nedaleko Arpidy. Na přechodu má být nově poptávkový semafor, kde si mohou chodci "zmáčknout" zelenou a k Arpidě pak má vést nová stezka mimo komunikaci, aby se nahradil nevhodný chodník.

Delší zelená na Zanádražní

"Často vyrážím do terénu, a to i s firmou, která spravuje v Budějovicích světelnou signalizaci. Zanádražní je ráno zcela ucpaná. Proto jsem dohodl, že se prodlouží čas zelené pro průjezd Zanádražní komunikací," zmínil Lubomír Bureš další příklad změny s tím, že plynulejší doprava znamená kratší kolony a například menší nebezpečí nedobrzdění. Obecně náměstek primátorky informoval, že je v problému nehodovosti a úprav provozu v kontaktu s Policií ČR nebo Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a sleduje také mapu dopravních nehod, kvůli jejich četnosti a rozmístění po Budějovicích.

Strategické cíle by se měly stanovit mimo jiné na základě dopravních dat z různých zdrojů. "Až budou data a velké dopravní stavby, pak můžeme říci: tady je třeba změnit křižovatku, tady přidat semafory," vysvětluje Lubomír Bureš. Data by třeba město mělo nakoupit od mobilních operátorů. Ukážou, kde je těžiště zájmu, kam lidé jezdí, kde jejich cesty končí. Další průzkumy a automatické systémy by měly rozklíčovat, zda se jedná o přesun prostřednictvím MHD, autem, pěšky nebo na kole.

Sdílená doprava

Dále by se v budoucnu měl využít také speciální program spojený s městským kamerovým systémem. Ten má dokázat anonymně vyhodnotit podle registrační značky vozu, kde vjel do města, kudy ho projel a kde město opustil, ale třeba i to, kolik času tady pobyl. Data může poskytnout i průzkum pohybu cestujících v MHD. "Chceme sčítat i cyklisty," připojuje Lubomír Bureš.

Data už teď poskytují městu i provozovatelé některých sdílených dopravních prostředků. "Jsme jediné město po Praze, kde máme kompletní nabídku sdílených dopravních prostředků, kol, elektrokol, elektrokoloběžek, elektroskútrů a automobilů. Kdo nevyužívá své vlastní auto, ale sdílené auto, šetří provoz i parkovací místo," říká Lubomír Bureš a doplňuje, že město sdílené dopravní prostředky podporuje. Provozovatelé ovšem musejí dodržovat domluvená pravidla. Například sdílená auta mají ušetřit 180 parkovacích míst ve městě.

Vlak je rychlejší

Snížení dopravní zátěže Budějovic by mohlo přinést také větší využívání vlaků lidmi, kteří cestují do jihočeské metropole. "Cílem je v rámci integrovaného dopravního systému udělat nabídku obcím," říká Lubomír Bureš a místo autobusem za půl hodiny by mohli zájemci dojet za mnohem menší dobu do centra města vlakem. "Chceme tlačit lidi z aut ven, ale spíše motivačním nenásilným způsobem," zdůrazňuje k dopravě Budějovic Lubomír Bureš. Menší intenzita dopravy by mohla znamenat i méně nehod.

K problematickým místům v Budějovicích patří křižovatka, kde se scházejí ulice Generála Píky, Jírovcova a Nádražní, a pak velká okružní křižovatka v Okružní ulici s výpadovkou na Lišov. S úpravami velké kruhové křižovatky v Okružní ulici ŘSD počítá, ale podle Adama Kolouška se nyní jedná o jejich přesné podobě. Úpravu připravuje ŘSD i pro samotnou Okružní ulici mezi Pražskou třídou a kruhovou křižovatkou. „Okružní ulice pak bude v tomto úseku nově vedena jako čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace,“ říká Adam Koloušek.

Tangenta bude nejdřív

Na velkém kruháči v Okružní už se ale úpravy prováděly. „Úpravy, například vybudování bypassu ve směru na Lišov, se osvědčily. I vzhledem k narůstajícím intenzitám dopravy jsou nicméně v řešeném úseku do budoucna plánované další,“ dodává Adam Koloušek.

Ze strategických dopravních staveb by v Budějovicích měla nejdříve začít sloužit Jižní tangenta. Jedná se o investici kraje, má vést od silnice I/3 u Včelné k dálnici u Roudného a provoz by mohla zahájit v květnu. Už nyní slouží řidičům její část mezi Lidickou ulicí a novým kruháčem na silnici I/3 u Včelné.