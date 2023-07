Ručičky ukrojily tři minuty z poslední hodiny devátého červencového dne, když pozornost strážníků městské policie upoutala jakási silueta na mostě Jana Palacha.

Městská policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Edwin Otta

"Když se dostali blíž k secondhandu Hrabárna, naskočily jim v zorničkách červené vykřičníky. Za zábradlím stál mladík a koukal na řeku," uvedla tisková mluvčí MP Strakonice Jaroslava Krejčová.

Hlídka netušila, co se mladému muži honí hlavou. Chce spáchat sebevraždu? Je opilý? Pomalu se strážníci začali k muži za zábradlím přibližovat. Obě domněnky, co by kdyby, byly totiž nebezpečné.

Naštěstí se záhy vysvětlilo, že 16letý hoch nehodlal skoncovat se životem, ani neblbnul v souvislosti s alkoholem, ale chtěl svou odvahou ohromit slečnu. Strážníci mu pomohli přes zábradlí, a když byl v bezpečí, svatosvatě slíbil, že už to nikdy neudělá.