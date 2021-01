Například na Hornoplánsku se můžete s běžkami na nohách vydat Hornoplánským běžeckým okruhem a dále, Hůreckým, okruhem Jelm – Stadion, Olšinským okruhem.

Na Modravě bylo ve čtvrtek 14. ledna do 32 cm sněhu, ve vyšších polohách i více. Upravena byla 7,5 km trasa Modrava – Březník, dále 5 km trasa Ptačí nádrž – Černá hora – Prameny Vltavy. Vydat se můžete na běžky i po delších tratích, a to po 11 km od Na Ztraceném přes Ptačí, Černohorskou nádrž, Filipovu huť, Modravský most až na Modravu. Další volbou může být 12 km trasa z Rybárny přes Javoří pilu, Tříjezerní slať až na Modravu.

Stopy na Kvildě jsou zaváté, jejich úprava je však na víkend plánována. Sníh ve čtvrtek sahal do 30 cm. Přefoukané jsou i stopy na Horské Kvildě, kde byl sníh kolem 30 cm.

Ve středu rolba upravila 18 km trať na Frymburku, a tak vznikly dvě stopy na klasiku a 5 m pás na bruslení. Vítr stopy zavál, ale průběžně je prošlapují běžkaři. V pátek večer nebo v sobotu ráno se budou stopy ještě upravovat.

Na Železnorudsku leží 25 až 30 cm sněhu. Ve čtvrtek rolba projela trasu od Rudské križovatky přes Hůrku, Novou Hůrku, Pod Sklářským vrchem až na Šumavskou magistrálu. Trasy Belveder – Hofmanky – Prameniště Řezné – Nový Brust – Gerlova Huť, Debrník – Zámecký les – Nad Samotami a kilometrový okruh na louce u Belvederu byly upraveny ve středu.

Pro pěší chůzi, volný pohyb psů, bruslení, sáňkování, jízdu na skútru či čtyřkolce se doporučují trasy Špičácké sedlo – Černé Jezero, od Špičáku z parkoviště P1 po žluté do Železné Rudy a pak po modré a po červené k Čertovu jezeru, dále cyklostezka Železná Ruda – Špičák a také naučná stezka Utajené obrany Železné opony.

Ve čtvrtek byla projeta stopa Klápa – Raškov – Říjiště – Pod Raškovem – U Stříšky – Plešné jezero – Jelení Vrchy – Jezerní skluz. Na Prášilsku vybírejte z pěti tras, kterými jsou okruhy Poledník, Laka, Gsenget, Prášilský okruh, úsek Prášily – Skelná.

V Camping Lipno Modřín je nyní upraven cca 2,2 km dlouhý a zcela nový běžkařský okruh. Běžkařské tratě ve Skiareálu Lipno jsou stále k dispozici, ale na víkend nebudou čerstvě upravené.

Na Novohradsku si podle Luboše Šulisty z Hojné Vody můžete vybrat ze tří okruhů, všechny začínají v Hojné Vodě u lípy. Jedna vede přes zaniklou obec Nové Hutě a je dlouhá 5 km, osmikilometrová trasa vede kolem Kuní hory a nejtěžší 11 km trasa kolem hory Vysoká. Trasy jsou propojené, mezi Hojnou Vodou a Starými Hutěmi se dá bruslit. „Navečer je zase projedeme,“ sliboval Luboš Šulista.

Pokud to počasí dovolí, můžete nazout i brusle a v sobotu a projet se po Veselských pískovnách. Aktuality sledujte na facebookové události Bruslení na Veselských pískovnách. Na Lipno se zatím vstupovat nedoporučuje, bruslařská dráha není oficiálně otevřena.