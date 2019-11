Od úterý 5. listopadu do čtvrtka 7. listopadu můžete od 15 do 19 h navštívit Dny otevřených dveří českobudějovické někdejší vyhlídkové kavárny Perla, která byla součástí stejnojmenného koldomu a patřila mezi jednu ze tří českobudějovických vyhlídkových kaváren.

Někdejší prostor kavárny bude k vidění na fotografické výstavě v rámci Dnů otevřených dveří Perly. | Foto: Archiv výstavy, foto poskytl Milan Binder

Přímo do prostoru dojedete výtahem. Prohlédnete si tam dvě výstavy Bohumil Böhm 1926 – 2014 a Koldům 1964 – 2019, které nachystal českobudějovický fotograf Milan Binder. „Budu až do čtvrtka návštěvníkům k dispozici,“ slibuje. Na dotazy veřejnosti bude v úterý odpovídat i hlavní architekt města České Budějovice Jan Němec. „Lidi si projdou kavárnu a podívají se i na ochoz,“ přibližuje možnosti Milan Binder a dodává: „Je to opravdu velký zážitek.“