Ve středu 23. září se uskuteční den otevřených dveří Nízkoprahového centra Cross ve strakonické Lidické ulici.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Zároveň se uskuteční vystoupení klientů v Rennerových sadech. Na programu je například hudební vystoupení Oksi Dorosh a Gypsy Strako Bend, prohlídka nízkoprahového zařízení a podobně. Akce se koná od 15 do 17 hodin. Nízkoprahové centrum je určeno dětem a mládeži od 12 let do 26 let ze Strakonic, kteří zde mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas, setkávat se s kamarády, ale také s pracovníky, kteří se jim budou věnovat, ochotně je vyslechnou a poradí s případnými obtížemi.