Strakonicko – Pýcha, pytel pysk… Kdo by se rád učil vyjmenovaná slova. Žáci ze základní školy v Záboří nedaleko Blatné na to mají skvělou pomůcku.

Vyjmenovaná slova mají napsaná na schodišti, které vede do tříd.



„Je to skvělá pomůcka, mají vyjmenovaná slova denně před očima. Máme takto zpracovanou také násobilku a děti si na schody během hodin chodí hledat výsledky příkladů. Navíc je schodiště krásně barevné, “ zmiňuje školu hrou učitelka 2. a 3. třídy Lenka Jiroušková.



S nápadem přišla jedna z místních učitelek a chtěli by ho i dále rozšířit také na další schody. Přemýšlejí o anglických slovíčkách a chemii. Učební pomůcky na schodech byly představeny v rámci 30. výročí od otevření školy v Záboří. To připadlo na 27. října 2018.



Lukáš Strnad