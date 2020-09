V Jihočeském kraji hygienici nyní registrují 105 potvrzených případů klíšťové encefalitidy a 259 lymeské borreliózy.

Napité klíště. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná

„V uplynulém týdnu přibyl do našich statistik jediný případ klíšťové encefalitidy a dvanáct potvrzených případů lymeské boreliózy. K dnešku evidujeme v Jihočeském kraji celkem sto pět případů klíšťové encefalitidy, to je výrazně více než vloni, kdy to ve srovnatelném období bylo padesát devět případů. Potvrzeno je i dvě stě padesát devět případů lymeské boreliózy. Aktivita klíšťat je na příští dny předpovídána na stupeň pět, to je na desetibodové škále středně velké riziko,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.