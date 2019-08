Volyně - Náměstí ve Volyni vypadá jako vápenka. Na dlažbě leží vrstva jemného bílého materiálů, vzduch je plný prachu, který víří projíždějící auta. Špatně se dýchá.

"Vypadá to tady jako v zimě. Ale bohužel je to horší. Nedá se dýchat, auta jsou plná prachu, obchody a byty kolem náměstí také. Ve čtvrtek tady nějací maníci lopatami rozhazovali nějaký zásyp do dlažby náměstí. A vůbec jim nevadilo, že se práší," řekl Strakonickému deníku obyvatel Volyně.