Strakonicko – Možnosti letní brigády na Strakonicku jsou. Například Dudák – Měšťanský pivovar, a.s., už ví, že pomoc uvítá.

Letní brigáda. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

„Přijímat budeme. Přednost ale dostanou rodinní příslušníci našich zaměstnanců. Pokud volné pozice neobsadíme, pak je nabídneme dále. Kolik míst bude, to si rozhodnou mistři sami podle provozu,“ prozradil ředitel pivovaru Jaroslav Tůma.

Některé firmy se teprve rozhodují, zda budou pomoc na letní měsíce potřebovat. ČZ, a.s., Strakonice jasno prozatím nemá. „Loni jsme zaměstnali 102 brigádníků. Kolik jich přijmeme letos, momentálně nevíme, uvidíme podle výroby. Zatím je čas,“ sdělil mluvčí společnosti Jan Pěnkava.

Čerpací stanice Tank ONO v Kbelnici hlásí stop stav. „Pomocníky máme, jiné už nepřijmeme,“ vyjádřil se jeden z pracovníků.

Pracovní místa na léto lze najít i přes strakonické kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. „Na nástěnkách máme vyvěšené nabídky, kdokoliv bude mít zájem, může přijít, prohlédnout si je a případně si domů odnést kontakty,“ uzavřela ředitelka Marie Kalbáčová. Studentské brigády jako takové ale úřad práce nezprostředkovává.

Pracuje ten, kdo má ostré lokty a trochu štěstí, říká studentka

Studentka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Žakelína Flíčková (20) ze Strakonic marně hledá práci na prázdniny. „Brigádu hledám už dlouho. Zkoušela jsem si něco najít i během trvání školy, problém je, že málokdo přizpůsobí pracovní dobu studiu. Většinou dají přednost seniorům,“ říká.

Navzdory neúspěchům zkouší hledat dál. „Chtěla bych se věnovat dětem. Studuji pedagogiku volného času, takže i přes léto bych ráda zůstat v oboru. Zatím se mi ale vůbec nedaří. Možná pojedu na dětský tábor jako vedoucí, jenže to zatím nemám potvrzené. Anebo hlídání dětí,“ zvažuje možnosti.

Podle jejího mínění ale ve Strakonicích moc takových možností není. „Chápu, že ne každý svěří své dítě někomu cizímu. Mně by to pomohlo ve studiu, jako praxe by to bylo super,“ pokračuje.

Na možnosti práce dříve a dnes má studentka jasný názor. „Současná nabídka je velká. Poptávka je však mnohem větší. Za minulého režimu měl, jak se říká, práci každý. Dnes pracuje ten, kdo má ostré lokty a trochu štěstí,“ zakončuje.

Nepříliš příznivá situace panuje ve společnosti DURA Automotive CZ, k.s., ve Strakonicích. „Na nás je ještě brzo. Vše závisí na výrobě, rozhodovat o tom budeme až tak v květnu, v červnu. Pokud nabírat budeme, pak ale jen minimum lidí,“ uvedla personalistka Marie Martanová. Toto stanovisko se týká i Blatné.

Česká pošta přijímá v průběhu celého roku. „Máme už své stálé brigádníky, chodí k nám pravidelně. Pokud si však někdo podá požadavek a budeme mít volno, vezmeme ho,“ řekla vedoucí provozu Jana Řezáčová.

Kde se ale vůbec nevyplatí o brigádu žádat, je Znakon Sousedovice. „Já už čekám jen světovou válku. Situace na trhu práce je velmi špatná, takže přijímat určitě nebudeme, naopak třicet procent současných zaměstnanců bude muset odejít, abychom firmu zachovali,“ posteskl si obchodní náměstek Jiří Kapoun.

Šance přivydělat si tedy stále jsou. Pořekadlo o tom, že kdo hledá, ten najde, v tomto případě do písmene platí.

Darina Vernerová