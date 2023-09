Najíst se na Strakonicku do 150 korun? Stále to prý ještě jde

Děláme to všichni, kteří čas od času vyrazíme na oběd do restaurace či oblíbené hospody. Kontrolujeme ceny u jídel. Ještě před dvěma lety jsme si mohli dát smažený řízek s bramborem a okurkou od 115 do 125 korun. „Pokud ho dnes někde trefíte pod 150 korun, je to tak trochu zázrak. Ale ještě to jde,“ říká vodák Jakub Říha ze severu Čech. V minulých dnech využil s partou tropického počasí a sjeli Otavu.

Ve Strakonicích je v kurzu Restaurace U Dudáka. Pavla Šímová zareagovala na výzvu Strakonického deníku a napsala: „Najíme se vždycky výborně, denní nabídka za 120 Kč, k tomu i jídla ze stálé nabídky za 120 Kč. Jídlo skvělé, obsluha usměvavá, i když mají fofr. Pro nás vždycky jasná volba.“ Podívali jsme se tedy i na jídelní lístek s denním menu. Tak například na čtvrtek 31. srpna byla v nabídce dršťková polévka (0,25 l) za 28 Kč a hovězí Stroganoff (kyselé okurky, kapary, žampióny, papriky), jasmínová rýže, 140 gramů za 120 korun. Celková cena 148 korun. Ve stálé nabídce jsou například vepřové výpečky s česnekem, červeným zelím a bramborovými knedlíky, 140 gramů za 120 korun nebo smažený vepřový řízek s bramborovým salátem, 200 gramů za 123 Kč. Kde se dobře a levně najíst?

Máte svůj tip na místo, kde dobře a levně vaří? Pište na petr.skotko@denik.cz nebo volejte na 724 020 786. Jaroslava Brabcová doporučuje restauraci Na Nové ve Volyni. „Super kuchyně,“ dává tip. Podle jídelního lístku od 28. srpna do 1. září se zde najíte do 200 korun. Polévka 0,4 litru za 55 korun, Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše a kyselá okurka 135 korun. Jasným tipem je vepřový řízek, bramborový salát/ vařený brambor a kyselá okurka za 140 korun. Provozovatel Petr Nový se vydal cestou českých jídel a poměru cena a kvalita. „Děláme prakticky jen česká jídla, nic jiného ani umět a dělat nechci,“ říká. Podle něj ale cenu jídla ovlivňuje mnoho aspektů. „Lokalita, nájmy, pracovní síly. Já nemám druhého kuchaře a nájem od města je velmi slušný. Horší je to s energiemi, ale to má každý,“ dodává. Proto má také pracovní dobu doslova „obědovou“. Od pondělí do pátku od 10 do 14 hodin. Zbývá mu tak čas i na případný catering. Mezi další čtenářské tipy patřily například Plzeňka Hangár, U Města Prahy a Jiskra ve Strakonicích, restaurace Družba ve Vodňanech či restaurace U Kopů v Nezamyslicích.

