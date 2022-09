Vedoucí plaveckého bazénu Petra Šímová předpokládá, že hala bude mít přínos především pro veřejnost. „Zatím jsme nuceni veřejnost pouštět do krytého bazénu velmi omezeně. Jeden den na dvě hodiny, další den na hodinu a tak podobně. Díky nafukovací hale bude moci veřejnost plavat takřka neomezeně,“ říká Petra Šímová.

Zkušební provoz haly je naplánován na termín od 15. do 30. dubna 2023. Právě 30. dubna bude hala kompletně předána do užívání. Konkrétní záměr na provoz haly upřesnila Petra Šímová. „Zkušební provoz bude opravdu pouze na případné odhalení závad. Poté bude hala vypuštěna a uklizena. Nafouknuta bude opět v září, kdy začne plnit svoji úlohu,“ řekla.

Už nyní jsou dané podmínky využívání. Dopoledne budou v nafukovací hale na programu výuka plavání a tréninky klubů, v krytém bude veřejnost. Odpoledne s pořadí vymění. „Byla jsem se v Kadani, kde zatím jediná nafukovací hala funguje, podívat. Myslím si, že bude pro plavání ve Strakonicích velkou pomocí,“ dodala Petra Šímová.

Na halu se těší nejen vyznavači veřejného plavání, ale i sportovci a trenéři. „Chodím plavat poměrně často, protože mi do dělá dobře. Když byl bazén kvůli rekonstrukci střechy zavřený, jezdil jsem do Horažďovic nebo Sušice, ale není to ono. Doma je doma,“ myslí si jeden z návštěvníků strakonického bazénu.

Prozatím jedinou podobnou stavbou je hala v Kadani, kde byly sbírány zkušenosti jak ze samotné stavby, tak z následného provozu a jeho ročního vyhodnocení.

Vznik nafukovací haly si vyžádal technický stav krytého bazénu a jeho další rekonstrukce. Město investuje do realizace nafukovací haly, ale tím především do rozvoje sportu mládeže i dospělých, částku převyšující 21 000 000 korun.

- Nafukovací hala o rozměrech 58 x 30 x 9,5 m bude se stávající krytou bazénovou halou, jejíž součástí jsou šatny v budoucnu sloužící i nové hale, propojena vyhřívaným přechodem.

- Okolo venkovního bazénu vznikne nový ochoz ze zámkové dlažby ve žluté barvě.

- K vyhřívání haly bude užita rekuperace tepla mezi plaveckým a zimním stadionem, využitím odpadního tepla právě ze zimního stadionu. V rámci zakázky bude řešen i plechový sklad pro uložení nafukovací haly včetně příslušenství. Ten bude umístěn v severozápadní části od bazénu.

- Společnost GHC Invest, s.r.o., Praha bude dílo dodávat formou Design & Build (působ zadávání výstavbových projektů vhodný jak pro dopravní infrastrukturu, tak pro pozemní stavby. Pro tuto dodací metodu je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění). V tuto chvíli je zpracována veškerá projektová dokumentace a potřebná projektová a inženýrská činnost, nyní čekají na realizaci samotné stavební práce.