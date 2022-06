Přijeli i nadšenci

Slavnostního přestřižení pásky se mimo jiné ujal generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, společně se starostou Vítem Radou a jednatelem zhotovitele Avers Martinem Koškou. Nechyběli ani další lidé, kteří se podíleli na obnově, zástupci zhotovitele, SŽ i samosprávy. Dorazili i milovníci železnice.

Slavnostní okamžik si nenechal ujít například pamětník z nedaleké Roudné. Osmasedmdesátiletý František David kdysi ve Veselí nad Lužnicí bydlel a ranním vlakem jezdil do zaměstnání. „Slyšel jsem v rozhlase, že se otevírá opravené nádraží a nesměl jsem tu chybět,“ přiblížil senior.

Podchod ve Veselí se mění v umělecké dílo. Galerie Daniela Kyncla nikdy nezavírá

Jezdíval z Veselí v půl šesté ráno do Soběslavi rychlíkem a pak osobákem na Tábor. „Opravený objekt se mi moc líbí, po těch osmdesáti letech jsem moc rád, že to konečně udělali. Je to krásné, jsem spokojený, že to zůstalo zachované pro další generace,“ podotkl David.

Zaujal malovaný podchod

Ředitel SŽ Jiří Svoboda byl nadšen nejen ze zdařilé rekonstrukce, ale velmi ho zaujal i vymalovaný podchod, který loni touto dobou vyzdobil budějovický umělec Daniel Kyncl. „Jsem ve Veselí poprvé v životě a hned mám dobrou náladu. Prošel jsem si podchod a přečetl jsem si nápisy a úplně mě to dojalo,“ popsal Svoboda.

Potěšen byl i z toho, že lidé sem jezdí na výlet jen díky této nevšední výmalbě. „Dávám tomu velký palec nahoru,“ komentoval. Rekonstrukce budovy podle jeho slov byla náročnější, něž obnova Negrelliho viaduktu přes Vltavu v Karlíně. „Byl jsem překvapen, když jsem tu informaci slyšel. Přál bych si, aby do Veselí lidé jezdili snad jen kvůli železnici a ta budova, to je také nádherné. Přeji všem uživatelům, aby se radovali z toho, co se tu podařilo,“ poznamenal.

Rekonstrukce nádraží ve Veselí je v plném proudu. Podívejte se

Budova má podle Svobody úžasný potenciál, obrovské sklepení i podkrovní prostory ještě musí najít využití. „Ještě se nad tím setkáme, ale třeba v půdních prostorách by mohlo vzniknout několik bytů,“ prozradil.

Nádherné nádraží

Radost z dokončení oprav nádraží neskrýval ani starosta Vít Rada. „Moc mě to těší, že i nádražní budova je hotová. Spousta známých mi říká, že máme nádherné nádraží, a to nejen díky graffiti. Lidé se sem rádi vracejí a doporučují návštěvu dalším,“ popsal.

Pro město má dokončení obrovský význam. "Na to, jak jsme malí, jsme velmi důležitou železniční křižovatkou. Veřejná doprava má u nás do budoucna zelenou, bude mít určitě velký význam i důsledku aktuálních cen energií a pohonných hmot,“ upozornil Rada.

Nádražní budova ve Veselí vypadá jak znovuzrozená, už chybí jen vnitřnosti

Obchodní a technický ředitel zhotovitele Avers Martin Koška poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci podíleli. „I když objekt není veliký, jedná se o historickou budovu a během přestavby se jsme museli řešit řadu změn, i tak budeme na rekonstrukci rádi vzpomínat,“ řekl.

Doplnila dopravní obslužnost

Výpravní budova vonící novotou doplnila nedávno dokončený terminál. Rekonstrukce byla zahájena loni v květnu. Pro zachování historického rázu objektu došlo v rámci opravy fasády z režného zdiva i k obnovení původní podoby poškozených štukatérských prvků a k osazení dřevěných špaletových oken. Kompletní výměny se dočkaly také všechny dveře a střecha včetně krovu.

Dispoziční uspořádání se změnilo ve všech patrech objektu. „V prvním podlaží se vybudovaly nové toalety, které jsou přístupné i z haly. Vznikly zde nové komerční jednotky, kotelna se naopak přesunula do suterénu. Ve druhém podlaží se zrekonstruovaly kancelářské prostory pro potřeby zaměstnanců Správy železnic a budoucích nájemníků, třetí podlaží je stavebně připraveno pro další komerční využití,“ shrnula dále mluvčí SŽ Nela Friebová.

Přestupní terminál ve Veselí zahájí provoz

V celé budově stavebníci vyměnili také rozvody kanalizace, vody, topení, vzduchotechniky, klimatizace a elektroinstalace. Nádraží voní novotou i ve Strakonicích, aktuálně Správa železnic obnovuje také českobudějovickou budovy, na řadu má přijít i druhé největší město v kraji, Tábor.