Důvod byl nasnadě. Centrum města se v důsledku proticovidových opatření prakticky vylidnilo, a tržby prodejny kaplické Jednoty klesly na nepřijatelnou mez.

Lidé z okolí na protest proti zavření obchodu zvažovali i petici, ale co je to platné, když prodejnu nebylo možné dál udržet. Vedení Jednoty proto zahájilo jednání s městem, v jehož prostorách je prodejna v pronájmu.

„Vypadá to dobře,“ má pro obyvatele Krumlova dobrou zprávu manažer Jednoty Jan Hoffmann. „Domluvili jsme se s městem, tedy s jeho dceřinou společností Českokrumlovským rozvojovým fondem, že provoz prodejny ještě minimálně v roce 2021 udržíme. Budeme ji tedy nadále provozovat za určité součinnosti s městem a fondem. Museli jsme však razantně omezit provozní dobu, protože bylo nutné snížit počet zaměstnanců na polovinu. Dneska jsou tam tedy pouze tři zaměstnanci. V té souvislosti se prodejní doba zkrátila. Končí v 15.30 hodin tak, aby pokryla potřeby obyvatel centra města.“

Bistro Jednoty sousedící s prodejnou však zůstává uzavřeno, a to navždy. „Co se týká prostor bistra a přidruženého skladu, vypověděli jsme městu nájem,“ přitakal Jan Hoffmann. Prodejna Jednoty u krumlovského zámku funguje od roku 1998. Dlouhodobě prosperovala, hojně ji využívali rovněž návštěvníci Krumlova. „Prosperovala, i když se sezónními výkyvy,“ doplnil Jan Hoffmann. „Vliv sezony na chod prodejny je totiž podstatný. Mimo hlavní sezonu slouží defacto pouze místním.“

„Připravované uzavření prodejny nás hodně vyděsilo,“ potvrdila Anna Kolářová z Českého Krumlova, která bydlí nedaleko. „A nejenom mě. Zastavovali mě hlavně starší lidé, kteří z toho byli celí špatní. Vždyť do té prodejny chodíme nakupovat celá léta. Ale teď jsou všichni spokojení, když ví, že prodejna nezavírá. A prý se do prodejny vrátí i pultový prodej uzenin.“

To ovšem vedení Jednoty nepotvrdilo. „Momentálně je prodejna v režimu krizového managementu a termín vyhodnocení ještě nemáme,“ říká manažer Jan Hoffmann. „Pult na uzeniny představuje další náklady a ve třech lidech je těžko obslužný. Takže zatím o něm neuvažujeme. Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Pokud nějaká sezona přijde, pro prodejnu to bude plus, ale nepředpokládáme, že by sezona dosáhla úrovně minulých let. Doufáme, že lidé budou nakupovat i nadále a budeme schopni v prodejně realizovat nějakou tržbu, která pro nás bude udržitelně přínosná.“

„Hlavně, že se s městem dohodli,“ je ráda Anna Kolářová. „Zaplaťpánbůh, že tady ta prodejna zůstane.“