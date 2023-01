Akci pod názvem V4 Winter Games Emil Open pořádá pro mládež z visegrádských zemí Emilova sportovní, z. s. Cílem je propojit děti a mládež se všemi typy postižení, podpořit je k aktivnímu životua v lásce ke sportu. Čtyřdenní zimní hry, které začnou slavnostním zahajovacím ceremoniálem 25. ledna, by podle prezidenta organizačního výboru her Pavla Zbožínka mohly v jižních Čechách založit tradici zimních her Emil Open. „Jsme pořadatelé letních Evropských her handicapované mládeže Emil Open v Brně, kterémají za sebou již 11. ročníků. A právě volání po jejich zimní verzi nás vedlo k rozhodnutí pokusit se založiti tradici zimních her,“ říká Zbožínek.

Handicapovaní zkusí lipenské sjezdovky, i na novince zvané biski

Her se zúčastní padesátka sportovců ve věku 10 až 26 let. Ti ve čtvrtek 26. a v pátek 27. ledna změřísvé síly ve Skiareálu Lipno nejprve na kvalifikačních a poté na finálových závodech. Součástí her bude také medailový ceremoniál. Páteční slavnostní ukončení vyvrcholí diskotékou. Následný doprovodný program se protáhne až do soboty 28. ledna. Do něj se zapojila například Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou.

„Jako pravidelný účastník letních Emil Open mám velkou radost, že Emil tyto hry přivádí i k nám do jižních Čech,“ pochvaluje si hry jejich ambasador a zlatý paralympionik v plavání Arnošt Petráček.

Handicapované sportovce podpoří celá visegrádská čtyřka

Podpořit projekt se rozhodly i okolní státy, z nichž do ČR míří účastníci z partnerských organizací, Slovenský paralympijský výbor, maďarský Fodisz a polský TOP BOŁESLAWIEC. Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu, který chce šířit myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Podporu pořadatelé našli i v Jihočeském kraji – záštitu nad jejich konáním udělil náměstek hejtmana pro oblast sportu Pavel Klíma – a ve statutárním městě České Budějovice získaly záštitu primátorky Dagmar Parmové Škodové. „Podpora sportu má v naší metropoli dlouholetou tradici, blízkost zimních lyžařských středisek je pro nás jako pořadatele velkou výhodou. Uspořádat Emil Open v zimních sportovních disciplínách pro účastníky, kterým chceme umožnit nezapomenutelné zážitky ze sportovních klání na sněhu, souvisí se snahou našeho města být městem bez bariér, podporovat děti a mládež s různými typy handicapů, aby si uměly najít vhodné sportovní aktivity a věnovaly se jim s láskou a plným nasazením,“ říká primátorka.

Na Lipensko se vrací zima, lyžování a radovánky. Bude i zabijačka

Pro celkem 80 účastníků (sportovci s nezbytně nutným doprovodem) bude zázemí a organizaci zajišťovat přes 50 dobrovolníků z řad studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, jejichž rektoři převzali nad Emil Open záštity. Podporu poskytnou i dobrovolníci z Diecézní Charity České Budějovice.

Generálním partnerem her je společnost ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. „Pomáhat je součástí naší firemní kultury a radost dětí je tou největší odměnou,“ uvádí Ivan Kafka, zástupce generálního partnera. Mezi hlavní partnery patří Clarion Congress Hotel České Budějovice, který účastníkům poskytl ubytování a zázemí pro doprovodný program. „Vážíme si příležitosti být součástí her smezinárodní účastí a zároveň přejeme všem účastníkům her hodně štěstí při sportovních výkonech,“ dodává ředitel hotelu Martin Štolka. Dalším hlavním partnerem je Skiareál Lipno, v němž se uskuteční sportovní část her. „Dlouhodobě podporujeme handicapované sportovce. Náš Skiareál poskytuje pro jejich aktivity velmi dobré podmínky a díky našemu projektu „Lipno bez bariér“ se snažíme o stále širší nabídku a spolupráci v této oblasti. Spoluúčast při mezinárodních závodech byla tedy jasná volba, “ dodává mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová.