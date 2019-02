Boršov nad Vltavou - Životu nebezpečná ruina byl ještě před nedávnem zámeček v Boršově nad Vltavou nazývaný též jako zámeček Poříčí. Před půl rokem se však začala rekonstruovat.

Starosta obce Jan Zeman si chválí: „Jsem moc rád, že zámeček má konečně normální majitele.“ Objekt byl původně postaven jako gotická tvrz, v roce 1621 skončil podle starosty jako pobělohorský konfiskát v držbě budějovických dominikánů. V polovině 20. let zámeček vlastnila rodina Pollacků, která se už nevrátila z koncentračního tábora. Po roce 1945 se stal zárodkem zemědělského družstva, byl přestavěn na bytové jednotky a chátral. „Několikrát se stal součástí úvěrového podvodu,“ povzdechne si Jan Zeman.

Podívejte se na zámek

U příležitosti Dni otevřených dveří na zámku bude dnes od 17 h odhalena lavička k 100. výročí republiky. Zúčastnit se můžete i položení kytičky k pomníčku italského legionáře Martina Krejčího a hrdiny heydrichiády Václava Tuttera. Od 17 h do večera se podíváte na komentovanou prohlídku zámečku. Nebude chybět živá hudba kapely Kameňáci s repertoárem od roku 1918 po současnost a také občerstvení.

Dnes sídlo s pohnutou minulostí patří Geraldu Auböckovi , Janu Vilánkovi a jeho manželce Janě. „Firma Auböck, v níž pracuji, se zabývá rekonstrukcí historických objektů, je to pro nás srdeční záležitost,“ vyjádřil se stavař Jan Vilánek s tím, že má dobrý pocit, když zachrání chátrající objekt.



V jižním křídle se postaví 13 nájemních bytů, některé z nich budou sloužit jako startovací. Toto využití k obytným prostorům se podle Václava Hájka z Národního památkového ústavu (NPÚ), vzhledem k tomu, že tam naposledy byty už byly, nabízelo. „Nejsme zámečtí páni, je třeba i ekonomické využití,“ vysvětluje Jan Vilánek.



V tzv. špejcharu vznikne komunitní centrum organizace Josefína. Budou se zde pořádat přednášky, besedy, kurzy, dílny. V budově vznikne i sál např. na cvičení a klubovna s kuchyňkou.



NEJTĚŽŠÍ UŽ ZA SEBOU



Opravy jsou podle starosty Boršova nyní v polovině. Pavel Bureš, obchodní a výrobní ředitel, vysvětluje: „Dokončené jsou vnitřní omítky a podlahy s kompletací interiéru v části špejcharu. Nejnáročnější byla statika objektu, krov byl promočený a v trámech plíseň.“ Budova se podle něj opravuje „postaru.“ „Obnovily se původní zborcené klenby. Zachováváme materiálově fasádu, částečně vnitřní omítky.“ Práce probíhají v koordinaci s památkovou péčí. „Klíčové pro zachování autenticity této památky, která nebude nadále plně přístupná veřejnosti, je respektování nejvýznamnější dochované stavební etapy z období kolem 2. poloviny 18. století,“ přibližuje Václav Hájek.



K objektu patří park o rozloze 12 tis. m2, který bude revitalizovat obec. Rybník se brzy začne čistit, dále na místě vznikne altánek, molo, most a cestičky. „Je tam největší liliovník tulipánokvětý v republice,“ vysvětluje vzácnost zahrady Jan Zeman. Park bude přístupný veřejnosti a vrátí se do podoby z roku 1850, kdy ho založil Adalbert Lanna. Na revitalizaci dostala obec dotace ve výši 2,1 mil. korun.



Opravy by měly být dokončeny na jaře, ale podívat se do zámečku můžete už dnes od 17 h při dni otevřených dveří.