Zimní pohádka.Zdroj: Jaroslava Krejčová, MP Strakonice"Naštěstí se mýlil. To jen majitel oné zahrady každoročně vytváří pro potěšení oka kolemjdoucích malé ledové království. Nutno uznat, že zahrádkář své mrazivé kouzlení dotáhl k dokonalosti a u jeho plotu se vskutku kdekdo zastaví," řekla tisková mluvčí městské policie Jaroslava Krejčová.

To potvrdily také učitelky z jedné strakonické školy, které byly v minulých dnech v těchto místech na procházce i s několika dětmi. "Děti stály u plotu a moc se jim to líbilo. Vypadalo to opravdu jako v pohádce," svěřila se jedna z učitelek.

Nutno ale také uznat, že se skvěle zachoval i oznamovatel. Co kdyby vodovodní řad opravdu zkolaboval?