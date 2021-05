Manželé Markéta a Milan z Českobudějovicka jsou čtyřiadvacet hodin po registraci naočkovaní. „Šlo to parádně,“ říkají.

Markéta a Milan Rennerovi z Boršova nad Vltavou zvolili očkování v prachatickém OČKU. Dali na radu kamaráda. Termín dostali pár hodin po registraci a spokojení byli i s organizací v OČKU samotném. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Manželé Markéta a Milan Rennerovi z Boršova nad Vltavou dostali včera očkování proti covidu v Očkovacím centruv Prachaticích, přestože spádově patří na Českobudějovicko. Možnost registrovat se dostali v úterý v kategorii 45+. „Registroval jsem nás kolem páté hodiny ráno, když jsem vstával do práce,“ popsal šestačtyřicetiletý Milan s tím, že on ani Markéta covid-19 neprodělali neboo tom nevědí. Manžele překvapilo, že už v osm hodin ráno měli možnost volby termínu. Na výběr měli hned následující dva dny po zadání registrace. Zvolili středu 12. května v 7.50 hodin.I když museli přeorganizovat pracovní aktivity. „Jsme naočkovaní do čtyřiadvaceti hodin od registrace, což považuji za neskutečný úspěch,“ řekl Milan a chválil organizaci v prachatickém OČKU. Přišli totiž o něco dřív, a protože pršelo, vešli do OČKA. „Milí městští strážníci nás ihned poslali se zapsat,“ dodal. Po vyplnění formulářů měli vakcínu Comirnaty od společnosti Pfizer/BionTech v těle za několik desítek minut.