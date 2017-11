Na trase do Volar přibude další dopravce

Strakonice – Nové vlaky oranžovo - zelené barvy vyrazí na tratě v okrese Strakonice od středy přesně za měsíc.

Další vlakové spoje z Číčenic a Strakonic do Volar přibudou od prosinceFoto: Deník/ Alena Šrámková

Půjde o osobní přepravu na tratích ze Strakonic do Volar a z Číčenic do Volar. Společnost GW Train Regio, a.s., která bude tyto vlaky provozovat, není v přepravě žádným nováčkem. Již několik let provozuje vlaky na tratích Ústeckého kraje.



Nově od června jezdí dopravce v těchto barvách ve směru z Plzně do Mostu. Jaké budou ceny jízdenek a přesné odjezdy vlaků ještě v tuto chvíli není jasné, jízdní řád je teprve v přípravě.



Na trati Plzeň – Most se s GW Train Regio svezete ve 2. třídě za 173 korun a České dráhy, a.s. nabízejí stejnou jízdenku za 199 korun.



V tuto chvíli stojí základní jízdné ze Strakonic do Volar 105 korun.