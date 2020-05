Jednou z učitelek je také Jana Chládková. V rozhovoru pro Strakonický deník říká: „Už se nahlásilo poměrně hodně dětí. Budeme mít nejméně tři třídy po dvaceti dětech.“ To ale také představuje velké vypětí zajistit dodržení všech nařízených opatření – například několikrát denně si s dětmi mýt ruce.

Kdo má malé děti, tak ví, jak těžké je donutit je k věcem, které je přestanou bavit. A hygienická nařízení ohledně nebezpečí nákazy koranovirem nejsou jednoduchá.

Bude to náročné, to je pravda. Několikrát denně si mýt ruce a sledovat, zde se děti cítí dobře. Proto se budeme snažit být s nimi co nejvíce venku. Jenže nesmíme na veřejnost, takže nám bude muset stačit dvorek naší školky. Ale to se zvládne. Strašně se na děti těšíme, je tady bez nich smutno.

K čemu MŠ U Parku využila nucenou přestávku?

Proběhl tady takový větší generální úklid. Malování, dezinfekce, selekce hraček.

Jak jste vnímaly složitou situaci?

Jako učitelky, které samy mají děti. Bylo to dost těžké zachovat si zdravý rozum. Ale snad se brzy vše vrátí do běžných kolejí.

Byla jste vy a vaše kolegyně v kontaktu s rodiči?

To ne. Tyto záležitosti řešila naše paní ředitelka. Kromě toho byly všechny aktuální informace na našich webových stránkách.