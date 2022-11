První sníh zasypal o víkendu Šumavu a její lyžařská střediska. Teplota klesla pod bod mrazu a správci areálů neváhali ani minutu a spustili sněhová děla. „Zatím jen na zkoušku, zda všechno funguje, jak má,“ říká Richard Jirouš z Lyžařského areálu Kvilda s tím, že mráz byl jen pár hodin. „Spíš bylo na nule. Tentokrát měli víc mrazu na Zadově než my tady na Kvildě,“ upřesnil.

Na Kvildě napadlo zhruba deset centimetrů přírodního sněhu, to je na lyžování až příliš málo, i když první běžkaři vyrazili vyzkoušet terén. Pokud by teploty spadly pod mínus pět stupňů a byl by předpoklad stabilní teploty, jsou na Kvildě připraveni areál zprovoznit za přibližně čtyři dny. „Zatím není pozdě, loni se vleky rozjely první prosincový víkend,“ vzpomněl Richard Jirouš.

Milovníci sjezdového lyžování musejí letos počítat se zdražením jízdenek, loni vyšla dospělého jízdenka v hlavní sezoně na 460 korun. „Navýšili jsme o zhruba deset procent, ale také jsme změnili strukturu jízdného tak, aby si každý našel jízdenku pro své potřeby,“ ujistil správy areálu na Kvildě.

Jízdné o dvanáct až patnáct procent dražší bude podle slov správce Lyžařského areálu Zadov Petra Vondraše. V hlavní sezoně (od 17. do 25. prosince a od 3. ledna do 2. února) vyjde dospělého celodenní jízdenka na Kobyle na 790 korun. V době vánočních a jarních prázdnin, v tzv. TOP sezoně, pak na 850 korun. V ostatních termínech je cena 650 korun.

Zatím to ale ani na zadovské Kobyle nevypadá na spuštění vleků. „Máme zhruba šestnáct centimetrů sněhu. Nějaké srážky meteorologové ale předpokládají. Zvažujeme přípravu běžeckých stop. Uvidíme v druhé polovině týdne,“ řekl Petr Vondraš s tím, že ke spuštění vleků by to chtělo ještě pár centimetrů přírodního sněhu a mráz, aby se mohla rozjet sněhová děla naplno. „A hlavně, aby se sníh na svahu udržel,“ upřesnil.

Také na Zadově zahájili loni lyžařskou sezonu až v prosinci, a to o týden později než na Kvildě. Zadovští vlekaři tak nepředpokládají, že by se lyžovat začalo dříve. Jako třeba v roce 2007, kdy se vleky rozjely už v listopadu.

