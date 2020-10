Mateřská škola Lidická ve Strakonicích je i ve druhé koronavirové vlně připravena pečovat o děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému (IZS). Ale zatím žádné z těchto dětí v péči nemá.

Škola v době koronaviru, ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

„Školky ve Strakonicích zatím fungují,“ uvedla ředitelka Zdeňka Havlíková. Pokud by ale radnice rozhodla o uzavření městských školek, jsou v odloučeném pracovišti Spojařů schopni postarat se až o 15 dětí ve věku od tří do 10 let. V první vlně školka hlídala maximálně sedm dětí.